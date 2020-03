Stemwede (WB/weh). Wenn der Stemweder Gemeinderat am Mittwoch, 11. März, um 16 Uhr in der Kleinen Festhalle Levern zu einer Sondersitzung zum Thema Kita Westrup zusammenkommt, soll er auch über einen am Montag gestellten Antrag der SPD-Fraktion entscheiden. Es geht um die Kita Rappelkiste in Westrup und deren künftiges Domizil .