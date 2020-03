Von Heidrun Mühlke

Stemwede (WB). Mit Stolz und in Feierlaune haben die Feuerwehrkameraden aus Oppendorf den just restaurierten Tragkraftspritzenanhänger aus dem Jahr 1960 hinter den historischen Löschzug, Baujahr 1956, gehängt. Bis 1985 stand der alte Tanklöschwagen samt Anhänger im Dienst der Feuerwehr Stemwede in der Oppendorfer Löschgruppe. Dank eines neuen modernen Löschfahrzeuges konnte das alte ausgemustert werden.

Das heute betagte Gefährt und den Anhänger hatten damals die Oppendorfer Feuerwehrkameraden Willi Tiemann, Dieter Heinze und Herbert Winkelmann gekauft. „1500 DM hat es gekostet“, erinnert sich Herbert Winkelmann. „Wir mussten tatsächlich unser Gebot erhöhen, weil es noch einen weiteren Interessenten gab.“

Zum Brunnen-Einspülen genutzt

Aber das Trio machte sich stark für den Erwerb und konnte den Konkurrenten aus dem Feld schlagen. Ziel war es, das Löschfahrzeug zum Brunnen-Einspülen zu nutzen. „Es hat uns stets gute Dienste geleistet und das Vieh auf den Weiden hat es gedankt.“

Als der Anhänger noch im Einsatz der Löschgruppe war, wurde mit ihm die Tragkraftspritze transportiert. „Die war schwer. 200 bis 250 Kilogramm bestimmt“, erzählte Winkelmann. Mit vier Mann habe man die Spritze aus dem Anhänger gehievt und dann zum Saugbrunnen getragen, um Wasser zum Löschen zu bekommen.

Das Löschfahrzeug samt Anhänger lagerte dann jahrelang im Schuppen von Herbert Winkelmann, bis es in unzähligen Stunden und Taten von Sebastian Struckmeyer, Jürgen Wäring und Hartmut Franke liebevoll restauriert wurde. Für die entsprechenden Aufkleber zeichnete sich die Firma Waering-Werbedruck verantwortlich.

Die Papiere fehlten

Einziges Problem waren die fehlenden Fahrzeugpapiere für den kleinen Anhänger, der ohne diese nicht zugelassen werden konnte. Kurzerhand wendeten sich die Oppendorfer Kameraden an die Gemeinde Stemwede. Bürgermeister Kai Abruszat bot sofort an, behilflich zu sein und beschaffte die fehlenden Papiere. Jetzt überreichte der Bürgermeister das Kraftfahrzeugkennzeichen „MI- FW 1960“ an die Löschgruppe. „Es ist große Klasse, wenn historische Fahrzeuge so liebevoll restauriert und instandgesetzt werden. Für die Oppendorfer Löschgruppe und die ganze Stemweder Feuerwehr ist das Fahrzeug samt Anhänger ein Aushängeschild automobilen Kulturgutes“, freute sich Abruszat.

Für Hochzeitsfahrten und Ausstellungszwecke

Hartmut Kramer, Fahrzeugwart in der Löschgruppe, ist vollends zufrieden mit dem Ergebnis der Restaurierung. „Es ist ein Glück, dass wir so engagierte Kameraden in der Löschgruppe haben“, freuen sich Löschgruppenführer Andreas Meeske und sein Stellvertreter Michel Hage. Sie alle sind stolz, dass der Löschzug mit dem Anhänger jetzt wieder komplett sind.

Das knallrote Gefährt soll künftig für Hochzeitsfahrten und für Ausstellungszwecke genutzt werden. Die Einnahmen werden dann für den Unterhalt des Fahrzeuges genutzt.