„Stacie Collins selbst singt, schreit, gospelt sich die Seele aus dem Leib“, kündigt der Verein JFK seinen Stargast an.

Stemwede (WB). Stacie Collins, Blues-, Country- und Rockröhre aus Nashville, Tennessee, kommt mit ihrer Band nach Wehdem. Auf Einladung des Vereins für Jugend, Freizeit und Kultur Stemwede gibt sie am Sonntag, 15. März, ein Konzert im Life House. Es beginnt um 19 Uhr.

„Sie ist eine unvergleichlich kraftvolle Sängerin und Harpspielerin, die mit einer professionellen Band um ihren Mann Al Collins im Hintergrund alles gibt“, schreiben die Veranstalter. „Die Bühne ist ihre Welt, die musikalische Blickrichtung heißt Southern Roots Rock mit den Koordinaten Blues, Boogie, Rock ’n’ Roll, Country Rock und die rohe Seite von Americana. Stacie Collins hat den Rock ’n’ Roll. Deshalb sind ihre Bühnenauftritte mittlerweile legendär.“

Professionelle Mundharmonikaspielerin

Neben ihrer sympathischen, kraftvollen Stimme und ihrem kompositorischen Talent ist Stacie Collins auch eine professionelle Mundharmonikaspielerin. Die Stemweder Musikfans durften bereits erleben, wie sie auf der Theke stehend die Besucher begeisterte. „Stacie Collins selbst singt, schreit, gospelt sich die Seele aus dem Leib, pustet auf mehr als der Hälfte der Stücke in ihre Blues Harp, dass es noch weit über den Mississippi hinaus schallt“, schreibt der JFK in der Ankündigung.

L.A./Westcoast-Rockszene

Seit frühesten Kindheitstagen beeinflusst von den musikalischen Stilen der Gegenden, in denen sie lebte, entwickelte sie eine tiefe Liebe zur Country-Music. In ihren Teenager-Tagen baute sich eine enge Beziehung zur L.A./Westcoast-Rockszene auf. Später entdeckte sie – vor allem durch ihren Vater – ihre Leidenschaft sowohl für den Southern Rock, Boogie und Rock ’n‘ Roll als auch für den Chicago Blues-Sound.

Karten für das Konzert sind für 18 Euro (ermäßigt und Mitglieder 16 Euro) an der Abendkasse erhältlich. Reservierungen sind möglich beim Verein JFK im Life House, Telefon 05773/ 991401, oder per ­E-Mail an info@jfk-stemwede.de.