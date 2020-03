Möglichst bis zum 1. August soll in der Schule so umgebaut werden, dass die Kita Rappelkiste hier einziehen kann. Foto: Dieter Wehbrink

Von Dieter Wehbrink

Eigentlich ging es am Mittwoch in der Sondersitzung des Stemweder Gemeinderates in den Anträgen von CDU /FDP und SPD nur um Nuancen bei den Unterschieden Beide Lager waren sich einig, dass die Westruper Kita Rappelkiste, deren Mietvertrag zum 1. August gekündigt worden war (wir berichteten), in die leerstehende Westruper Schule einziehen soll.

Während CDU/FDP darauf drängten, den Umbau im Schulgebäude bereits bis zum 1. August zu stemmen, setzte die SPD auf “Gründlichkeit vor Zeit” . SPD-Fraktionsvorsitzender Wilhelm Riesmeier betonte erneut, er habe vom Vermieter die Zusicherung, dass die Elterninitiative notfalls einen Zeitmietvertrag bekomme, falls die Umbauten in der Schule länger dauern würden.

„Wahlkampf-Epizentrum Westrup“

Wohl auch wegen des Wahlkampfs beharrten CDU/FDP als auch SPD darauf, dass ihr Antrag der bessere sei. Zuerst durchschlug Bürgermeister Kai Abruszat unter Applaus der Zuschauer den ersten Knoten, indem er einen Kompromissvorschlag aus beiden Anträgen unterbreitete: Eine mögliche Realisierung bis zum 1. August, bei gleichzeitigen Gesprächen mit dem jetzigen Vermieter, um notfalls einen größeren Zeitpuffer zu haben. Und dann schlug Hermann Gesenhues unter Applaus vor, CDU/FDP und SPD sollten doch ihre Anträge zurückziehen und den Weg für Abruszats Vorschlag freimachen. So geschah es auch. Gesenhues hatte zu Sitzungsbeginn beiden Lagern Getöse im „Wahlkampf-Epizentrum Westrup“ vorgeworfen.

Rat stellt alle Weichen

Das Gremium erteilte der Gemeindeverwaltung alle Befugnisse, damit Planung, Bau und Finanzierung bis zum 1. August abgeschlossen sind und die Kita in die Schule einziehen kann. Auch das Kreisjugendamt spricht sich für die Schule aus. „Zugegeben, der Umzugstermin ist ein ehrgeiziges Ziel, aber ich bin sicher, dass wir das schaffen“, sagte Kai Abruszat. Mit Blick auf den Wahlkampf sagte er den Politikern: „Und wenn es nicht klappen sollte, können Sie die Schuld einfach auf die Gemeindeverwaltung schieben. Ich selbst habe Entscheidungen übrigens nie vom Wahlkampf abhängig gemacht, sondern immer von Notwendigkeiten.“