Empfangen wurden die Teilnehmer von einem „Security-Mann“: Michael Strepenick sorgte auf humorvolle Art für Unterhaltung. Wie im vergangenen Jahr wurde die Veranstaltung musikalisch von Klaus Scharffenorth am Piano begleitet. Beide Künstler wurden später mit viel Applaus verabschiedet.

Adolf Ey dankt Vorstandskollegen

Gewerbevereinsvorsitzender Adolf Ey freute sich, dass die Teilnehmer, von denen sich viele erst durch den Verein kennengelernt hatten, in so großer Zahl nach Haldem kamen. Er freute sich, das die Kommunikation heute so gut klappt. „2010 waren an derselben Stelle etwa 115 Personen zusammen gekommen, um den Verein nach halbjähriger Vorbereitungszeit zu gründen. 83 von ihnen hatten sich damals in die Mitgliederliste eingeschrieben. Heute sind es 70 mehr, um die der Verein seit der Gründung angewachsen ist. Auch darüber freut sich der gesamte heutige Vorstand“.

Adolf Ey bedankte sich bei den Vorstandskollegen und den Mitgliedern, die bei Vorstandsarbeit und den Aktionen mitgewirkt haben.

Bürgermeister Kai Abruszat ging in seinem Grußwort auf die wertvolle Arbeit des Gewerbevereines ein. Er hob hervor, wie wichtig ein erfolgreiches Unternehmertum auch für die finanzielle Situation der Gemeinde Stemwede ist.

An den Tischen entwickelte sich ein reger Meinungsaustausch. Nach dem Essen fanden sich weitere Gesprächsrunden, die den Nachmittag locker ausklingen ließen. Die Resonanz der Teilnehmer: „Bitte wiederholen.“