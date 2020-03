Lisa Röckener wird an Samstag. 14. März, nicht nach Oppendorf „einfliegen“: Ihr Lehrgang in ist abgesagt, wie fast alle Veranstaltungen in Stemwede. Im Reitverein Wehdem-Oppendorf soll es einen Coronavirus-Verdachtsfall geben. Foto: Dawina von Dieken

Von Dieter Wehbrink

Stemwede (WB). Auch bei dieser Zeitung war der Redaktionsablauf am Freitag, 13. März, alles andere als routinemäßig: Ständig trafen wegen der Coronavirus-Gefahr weitere Absagen von Stemweder Veranstaltungen ein. Getroffen hat es unter anderem den Reit- und Fahrverein Wehdem-Oppendorf , der den für diesen Samstag geplanten Lehrgang mit Showstar Lisa Röckener absagen muss. Informationen dieser Zeitung zu Folge soll es außerdem einen Corona-Verdachtsfall in den Reihen des Vereins geben.

Auf Grund der Lage teilte der Verein JFK Stemwede mit, das alle Kulturveranstaltungen bis zu den Osterferien abgesagt werden. Dazu zählen auch Veranstaltungen wie das Café-House Wehdem, der Frauenflohmarkt, die Jahreshauptversammlung des JFK oder Vorträge. „Über die Veranstaltungen nach den Osterferien wird in enger Abstimmung mit den Behörden zu gegebener Zeit entschieden“, schreibt Wilhelm Lindemann vom JFK.

Auch die für den 17. März im Dielinger Gemeindehaus geplante Versammlung des Landwirtschaftlichen Gemeindeverbandes Stemwede gemeinsam mit der örtlichen Gruppe „Land schafft Verbindung“ wird auf unbestimmte Zeit verschoben. „Eine Versammlung mit einer großen Teilnehmerzahl aus den Betrieben der Region ist derzeit nicht verantwortbar“, schreiben die Organisatoren. „Nicht auszudenken, wenn ein großer Teil der Höfe in Stemwede gleichzeitig durch eine Epidemie getroffen würde. Aber auch unsere weiteren Gäste und Gastredner werden schlichtweg weiterhin gebraucht“, betont Thomas Winkelmann vom Gemeindeverband.

Betty Möller vom Sozialverband Oppenwehe weist ihre Mitglieder darauf hin, dass das Konzert der Heimatkapelle Rahden für den 22. März abgesagt ist. Die Oppenweher wollten sich das Konzert anhören und im Gasthaus „Am Museumshof“ gemeinsam essen.

„Der Reha-Sport im Therapiezentrum Levern wird bis Ostern ausgesetzt und beginnt voraussichtlich wieder am 14. April“, heißt es beim Verein Reha Aktiv Levern.

Der Frauengesprächskreis der Kirchengemeinde Wehdem streicht seinen Informationsabend mit Gastrednerin Ingeborg Trittin am Montag, 16. März.

Julia Bode, Mitglied im Presbyterium der Kirchengemeinde Levern, teilt im Auftrag der Stemweder Kirchengemeinden mit: „In Oppenwehe, Wehdem und Levern wird auf unbestimmte Zeit kein Abendmahl gefeiert. Zu diesem Schritt haben sich die Kirchenvorstände zum Schutz der Gesunden, aber auch in Sorge um Menschen mit Vorerkrankungen und Ältere entschieden.“

Die Kirchengemeinde Oppenwehe teilt mit: „Der Festgottesdienst anlässlich der goldenen- und diamantenen Konfirmation in Oppenwehe am Sonntag, 15. März, wird aus Sicherheitsgründen abgesagt. Die Treffen der Ev. Frauengemeinschaft Oppenwehe entfallen erst einmal bis zum 15. April.“

Der Sozialverband Wehdem verschiebt sein für den 31. März geplantes Fischessen mit Besichtigung der Räucherei Hoffmann.

„Wegen der aktuellen Coronavirus-Lage sollen auch nicht notwendige kleine Veranstaltungen abgesagt werden“, teilt die Dorfgemeinschaft Niedermehnen mit. „Deshalb sagen wir den Trödelmarkt ‚gegen das Verschwinden der Dinge‘ am 21. und 22 März auf Hegerfelds Deele ab. Sobald möglich, suchen wir nach einem entsprechenden Ersatztermin.“

„Mona Lisa ohne Rahmen”, eine Veranstaltung von Kulturbunt Lemförde ( Mittwoch 25. März im Amtshof Lemförde) wird in den Spätherbst verschoben.

In der Gemeindeverwaltung Stemwede tagte am Freitag mehrfach ein Krisenstab, bestehend aus Bürgermeister Kai Abruszat und den Fachbereichsleitern Jörg Bartel sowie Werner Bahnemann. „Die nächsten Sitzungstermine unserer Ausschüsse für Gemeindeentwicklung, Wirtschaftsförderung und Tourismus sowie Haupt- und Finanzausschuss (beide 18. März) wurden abgesagt“, teilte Werner Bahneman auf Anfrage mit (siehe auch Bericht auf dieser Seite). „Die Fraktionen sind aufgerufen, auf Fraktionssitzungen zu verzichten.“

Auch der Stemweder Seniorennachmittag am 5. April, geplant von der Gemeinde und dem Kulturring, muss ausfallen. „Bis auf Weiteres werden der Bürgermeister und seine Vertreter keine Ehejubiläen und Geburtstage in Stemwede besuchen“, sagt Bahnemann. „Die Glückwünsche werden schriftlich übermittelt.“

Werner Bahnemann geht davon aus, dass die Zusammenkunft der Ehrenabteilung der Feuerwehr am 25. April ebenfalls abgesagt werden muss. Der Jahresschlussdienst der Feuerwehren war bereits gestrichen worden. „Wir müssen an die Sicherheit der Feuerwehrleute denken, damit die Einsatzbereitschaft der Löschgruppen gewährleistet bleibt.“ In Frage stünden auch die Tage der offenen Türen an den neuen Feuerwehrgerätehäusern: „Sie werden wohl nicht stattfinden.“

Die für Samstag, 4. April, geplante Gedenkveranstaltung „75 Jahre Kriegsende im Lübbecker Land” in Lübbecke und Levern fällt aus. Die Veranstalter wollen angesichts des Corona-Virus’ kein Risiko eingehen. Der vom Heimatverein Levern geplante Rundgang mit Zeitzeugen der Kämpfe in Levern am 4. April 1945 soll am Volkstrauertag, Sonntag, 15. November, nachgeholt werden. Dafür haben sich die Mitglieder des Vorstands entschieden.

Der 75. Jahrestag von Kriegsende und Befreiung vom Nazi-Terror im Lübbecker Land soll in Levern aber nicht einfach so verstreichen. Für Samstag, 4. April, lädt der Heimatverein Levern daher zu einem stillen Gedenken an den Kriegsgräbern auf dem Leverner Friedhof ein. Treffen ist um 15 Uhr vor der Friedhofskapelle in Levern. Dazu sind dem Heimatverein alle Interessierten willkommen. Bei Interesse kann anschließend im Heimathaus der Stemweder Zeitzeugen-Film gezeigt werden.