Stemwede (WB/weh). Die Gemeinde Stemwede hat im Zusammenhang mit dem Corona-Virus am Samstag, 14. März, eine so genannte „Allgemeinverfügung“ erlassen. Diese regelt das Verbot von Veranstaltungen zur Eindämmung des Corona-Virus.

„Prävention ist die beste Therapie. Gegen das Virus gibt es bislang keinen Impfstoff. Deshalb sind Maßnahmen zur Vermeidung nicht zwingend notwendiger Kontakte von Menschen derzeit das am Besten geeignete Mittel,“ begründet Bürgermeister Kai Abruszat das Vorgehen der Gemeinde.

Mit Wirkung vom 14. März gelten umfassende Erlasse der Landesregierung, so Abruszat weiter. So habe das NRW-Gesundheitsministerium von Minister Karl-Josef Laumann (www.mags.nrw) die nachgeordneten Behörden, zu welcher auch die Gemeinde Stemwede zähle, durch ministerielle Weisung zum Handeln verpflichtet. Deshalb hat die Gemeinde Stemwede durch diese Verfügung „alle Veranstaltungen im gesamten Gemeindegebiet bis auf Weiteres untersagt“. „Ich weiß, dass diese Verfügung unser Leben vor Ort stark einschränkt. Bislang gibt es aber keine Schutzmaßnahmen, die gleich effektiv wirken und weniger eingriffsintensiv sind,“ betont der Bürgermeister.

Auch keine Traditionsveranstaltungen

Die Regierung habe nachvollziehbar ausgeführt, dass den zuständigen Behörden kein anderes Ermessen zukomme, als zu entscheiden, Veranstaltungen abzusagen oder zeitlich zu verschieben bis eine Änderung der Gefährdungslage eingetreten sei. In den kommenden Tagen werde die Gemeindeverwaltung einen Fragen- und Antwortkatalog erstellen und veröffentlichen, um der Bürgerschaft sowie den Vereinen, Institutionen und Akteuren des örtlichen Lebens Hinweise zu geben. Dieses gelte besonders für Traditionsveranstaltungen wie Osterfeuer, Sportevents oder Schützenfeste, welche nach heutigem Stand nicht durchgeführt werden könnten. Die Geltungsdauer der Verfügung betreffe derzeit den Zeitraum bis zum 19. April und orientiere sich an der Geltungsdauer der Vorgaben des Landes. „Welche Erkenntnisse darüber hinaus und danach zu berücksichtigen sind, kann derzeit niemand vorhersehen.“

Offizielles Bürger-Telefon

Das Land Nordrhein-Westfalen habe bekanntlich durch Erlass Regelungen getroffen, die ab der kommenden Woche auch in den Schulen und Kitas in Stemwede Gültigkeit hätten. Das Land habe angeordnet, dass in besonderen Ausnahmefällen für Angehörige von so wörtlich „unentbehrlichen Schlüsselpersonen“ zur Bewältigung der Corona-Krise eine Notfallbetreuung eingerichtet werden solle. Hierzu wird insbesondere auf die aktuellen Veröffentlichungen des Kreises Minden-Lübbecke unter wwww.minden-luebbecke.de verwiesen.

Für Fragen rund um das Thema „Corona“ stehen außerdem die Experten des Kreises Minden-Lübbecke mit dem offiziellen Bürger-Telefon des Kreises unter Tel.: 0571/80715999 zur Verfügung.

Kai Abruszat plant Hilfsportal

Wie Bürgermeister Kai Abruszat auf Anfrage berichtete, plant er die Einrichtung eines Hilfsportals im Sinne “Von Stemwedern für Stemweder”. Es soll unter anderem alleinstehenden erkrankten Menschen zugute kommen. “Stemweder Bürger können ihnen helfen, etwa beim Heranschaffen der Einkäufe oder auch nur, um ein Rezept in der Apotheke einzulösen”, sagte der Bürgermeister.