Stemwede (WB). In den evangelischen Kirchengemeinden in Stemwede werden die behördlichen Veranstaltungsvorgaben wegen des Coronavirus auch auf Trauerfeiern angewendet.

Die Gemeinden haben einen Leitfaden „Gemeinsames Vorgehen bei kirchlichen Bestattungen“ veröffentlicht. Darin heißt es: „Die Kirchengemeinden in Stemwede geben folgendes einheitliche Vorgehen bei Todesfällen bekannt“, gezeichnet von den Pfarrern aus Dielingen, Wehdem, Oppenwehe und Haldem.

„Auf das Beerdigungskaffeetrinken muss leider verzichtet werden“

Es folgen diese vier Punkte:

„1. Aussegnungen von Zuhause oder aus den Aufbahrungskappellen können zurzeit nicht mehr stattfinden.

2. Trauergespräche werden nur noch telefonisch geführt.

3. Die Trauerfeiern finden ausschließlich lediglich im engsten Familienkreis am Grab unter freiem Himmel statt.

4. Auf das Beerdigungskaffeetrinken muss leider verzichtet werden.“

Diese Regelungen sollen gemäß dem Schreiben so lange gelten, „bis die Gemeinde Stemwede und die Gesundheitsämter Entwarnung geben“. Zum Schluss heißt es: „Wir hoffen auf Ihr Verständnis.“ In seelsorgerlichen Fragen seien die Pfarrerinnen und Pfarrer jederzeit telefonisch erreichbar.

„Kraft und Feingefühl von Pfarrerinnen und Pfarrern verlangt“

Aus der Evangelischen Kirche von Westfalen mit Sitz in Bielefeld hieß es zu diesen Regeln am Montag: „Ein würdevoller Abschied von verstorbenen Menschen muss möglich sein. Es bleibt unsere Aufgabe als Kirche, dies auch unter den gegenwärtigen Bedingungen zu ermöglichen.“

Zu bedenken sei: „Der Personenkreis soll bei Trauerfeiern so klein wie möglich gehalten werden. Es gilt, von Fall zu Fall eine behutsame und zugleich verantwortliche Entscheidung zu treffen.“

Präses Annette Kurschus wird in der Stellungnahme so zitiert: „Wir ahnen, welch ein zusätzlicher Aufwand an Zeit und Kraft und Feingefühl jetzt von unseren Pfarrerinnen und Pfarrern verlangt ist. Und wir sehen mit großem Respekt, wie sie sich Tag für Tag den besonderen Herausforderungen dieser außergewöhnlichen Situation stellen.“