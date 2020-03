Von Dieter Wehbrink

Stemwede (WB). Die Gemeinde Stemwede startet angesichts der Corona-Krise ein Hilfsangebot für ihre Bürger. Im Gespräch mit dieser Zeitung hatte Bürgermeister Kai Abruszat diese Idee bereits am Sonntag ins Spiel gebracht. Am Montag fragten wir nach und erfuhren vom Verwaltungschef, wie konkret die Vorbereitungen sind.

Noch in dieser Woche werde seitens der Gemeindeverwaltung eine Telefon-Hotline bekannt gegeben, freigeschaltet und das Projekt „Von Stemwedern für Stemweder“ gestartet, sagte Abruszat. „Ziel ist es, hilfsbedürftigen Menschen Unterstützung zukommen zu lassen und zugleich denjenigen, die helfen wollen, eine Plattform zu bieten.“

Alle Infos auch auf Homepage

Schon jetzt hat die Gemeinde auf ihrer Internetseite eine Rubrik mit den wichtigsten Fragen und Antworten rund um die Corona-Problematik eingestellt. „Die Krise ist auch für uns neu und ohne Drehbuch. Das, was wir wissen, geben wir aber gern weiter“, erläuterte Abruszat den Grund für diese Kommunikationsoffensive. Interessierte Bürger finden nun beim Aufruf der Seite www.stemwede.de nicht nur die aktuell gültigen Verfügungen der Gemeinde im Umgang mit dem Virus. Es gibt darüber hinaus zusammengefasst Fragen und Antworten sowie Hinweise auch auf andere Behörden und Beratungsmöglichkeiten. „Diese Liste wird fortlaufend vervollständigt und aktualisiert. Neueste Informationen erreichen uns nahezu im Stundentakt“, sagte der Bürgermeister.

Ein Problem für viele Stemweder Eltern ist derzeit die Betreuung ihrer Kinder, weil die Schulen, Offenen Ganztagsschulen und Kindertagesstätten geschlossen sind. Der Bürgermeister bestätigte auf Anfrage, dass es seitens der Gemeinde für die Eltern finanzielle Entlastungen geben soll. „Die Schließung der Schulen und Kitas ist eine Sondersituation, die es so auf dem Gemeindegebiet noch nicht gegeben hat“, sagte der Bürgermeister und ging auf die Sonderbetreuung ein: „Lehrkräfte, Erzieherinnen und Erzieher leisten gerade jetzt wertvolle Arbeit in diesen Krisenzeiten. Der Kreis der zu betreuenden Kinder und Jugendlichen ist allerdings beschränkt.“

Finanzielle Entlastung

Betreut werden könnten nur Kita-Kinder und Schüler von Eltern, die per Erlass des Landes bestimmten Berufsgruppen angehören, die in der Corona-Krise als unentbehrlich angesehen werden. „Da zahlreiche Eltern ihre Kinder weder in der Kita noch im Offenen Ganztag betreuen lassen können, wird es selbstverständlich einen finanziellen Ausgleich geben“, versprach der Bürgermeister. „Vorstellbar ist aus meiner Sicht eine Regelung, dass zunächst der Monat April beitragsfrei gestellt wird. Nähere Informationen erfolgen hierzu unmittelbar an die betroffenen Eltern.“