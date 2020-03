Stemwede (WB/weh). „Vorübergehende Werksschließungen in der Automobilindustrie wegen der Coronakrise “ – so lauteten am Dienstag Meldungen, die auch in den Dümmerwerken des Automobilzulieferers ZF Friedrichshafen mit Sorge vernommen wurden. Diese Zeitung fragte in Dielingen bei ZF-Sprecherin Jeannine Rapp nach, wie sich die Situation darstellt.