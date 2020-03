So gibt es jetzt über das Internet ein täglich wechselndes Programm auf verschiedenen Plattformen. Abrufbar ist das komplette Programm im „Online Life House“ unter www.online.life-house.de. Lars Schulz: „Wir sind dort wie zu Schulzeiten täglich von 13 bis 14 Uhr mit der Mittagspause vertreten, dann aber live auf Instagram“. Die Mädchengruppe trifft sich weiter, die Kochgruppe produziert zu Hause Videos um sie zu veröffentlichen, es gibt gemeinsame Onlinegames und vieles mehr.

Treffpunkt „Twitch“

An diesem Wochenende gibt es neben dem normalen Tagesangeboten noch zwei Höhepunkte. So wird am Sonntag, 22. März, um 16 Uhr Jochen Vahle von der bekannten Kinder-Rockband Randale aus Bielefeld im „Life House online“ ein Kurzkonzert geben. Jochen Vahle wird als Solokünstler bekannte Randale-Songs in speziellen Corona-Versionen zum besten geben. Live verfolgt werden kann das Konzert über die Plattformen Instagram und Twitch.

„Zwischen Fahnenspruch und Dreschkasten“

„Auf Twitch gibt es am Sonntag ein weiteres Highlight“, so Schulz. Ab 18 Uhr wird dort im Live-Stream der Stemwede-Film „Zwischen Fahnenspruch und Dreschkasten“ über Kinder in den Kriegs- und Nachkriegsjahren im Gebiet der heutigen Gemeinde Stemwede gezeigt werden.

„Wichtig: alles läuft bei einem richtigen Konzert live und ist danach nicht mehr verfügbar“, so Schulz. Für Twitch (www.twitch.tv/lifehouse_jfk) wird auch kein Zugang benötigt, um den Live-Streams zu folgen. Schulz: „Wir bitten schon jetzt um Verständnis, wenn einmal etwas nicht klappen sollte. Wir machen vieles zum ersten Mal.“