Auch eine Schulszene mit heimischen Darstellern kommt in dem Wehdem-Krimi vor. Links die beiden – auswärtigen – Hauptfiguren.

Stemwede (WB). Für alle, die den „Wehdem-Krimi“ noch nicht gesehen haben oder ihn gerne noch einmal sehen möchten, bietet das „Life House Online“ einen besonderes Höhepunkt an.

Am kommenden Sonntag, 29. März, besteht Gelegenheit, den Film zu schauen. Dann wird er von 18 Uhr an auf Twitch live gestreamt. Vor dem Krimi gibt es ein Interview mit Eila-Marie Niemann, die an der Produktion beteiligt war. Sie steht nach dem Film noch für Fragen zur Verfügung.

Für Twitch wird kein besonderer Zugang benötigt, um dem Live-Stream zu folgen. Erreichbar ist die Plattform unter https://www.twitch.tv/lifehouse_jfk und über das Online Life House_http://online.life-house.de.

90-minütiger spannender Film

Der Verein „Leben in Wehdem“ hatte 2019 diesen etwa 90-minütigen Krimi anlässlich des 1050-jährigen Dorfjubiläums produziert. Das Besondere an dem Film ist, dass alle Darsteller – ausgenommen die Hauptrollen Kommissar und Assistentin – Bewohner oder „Akteure“ aus Wehdem sind.

Der Film ist auf ein ungeahntes Interesse gestoßen. Die Filmpremiere von „Der Wehdem-Krimi“ erfolgte im ausverkauften Kino „Lichtburg“ in Quernheim. Zu den weiteren Vorstellungen im September und Oktober kamen insgesamt fast 1.500 (!) Besucher, und auch der DVD-Verkauf war ein großer Erfolg.