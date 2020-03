„Aber niemand hätte noch vor kurzem geahnt, welche Bedeutung diese Medienkompetenz in diesen Tagen im Unterricht gewinnt“, sagt Schulleiterin Heike Hachmann. „Die vollständige Umstellung auf Online-Unterricht und die Bereitstellung digitaler Alternativen stellte Lehrkräfte, Schüler und Eltern vor große Herausforderungen. Galt es doch am Tag der Verkündung des ‚Ruhens des Unterrichts‘ innerhalb weniger Stunden, den Unterricht neu zu organisieren und zu strukturieren.“

Corona verändert Schulalltag völlig

Nun haben Lehrer und Schüler bereits zwei Wochen lang unterschiedliche Formen der Online-Lehre erfahren und die Möglichkeiten digitaler Medien gemeinsam erkundet. Wie meisterte die Schule diese Krisensituation? „Alle sind sich einig, dass sich der Online-Unterricht zwar gut eingespielt hat“, sagt Hachmann. „Im Zuge eines ersten Fazits mittels der App Edkimo geben allerdings mehr als 70 Prozent der Schüler bereits nach einer Woche an, doch lieber wieder zur Schule gehen zu wollen. Obwohl die Lehrer unterschiedliche Formate synchronen und asynchronen Online-Unterrichts gestalten, fehlt den Jugendlichen das Treffen mit den Schulkameraden und die Kommunikation von Angesicht zu Angesicht.“

Der Schulalltag hat sich für Lehrer und Schüler vollständig verändert. Heike Hachmann ist der Meinung: „Wir alle müssen uns dafür engagieren, dass der schulische Alltag auf den Online-Unterricht übertragen wird, so gut es geht. Dabei sind wir auf die Solidarität und den Zusammenhalt von Eltern und Kooperationspartnern – wie beispielsweise dem Life House und dem TuS Stemwede – angewiesen.“

Die Krise als Chance

Auch wenn dieses Vorhaben zu Beginn nicht einfach war und sich der Online-Unterricht erst einspielen musste, wird er an der Wehdemer Einrichtung mittlerweile zur Routine. So bietet zum Beispiel das Life House ein vielfältiges Online-Freizeitprogramm an (wir berichteten). In Zusammenarbeit mit dem TuS Stemwede gab es in der vergangenen Woche in der „Mittagspause“ täglich ein sportliches Angebot von Susan Metzler, um auch die körperliche Fitness der Lehrer und Schüler zu erhalten.

Heike Hachmann sieht in dieser Krise auch eine Chance: „Wir haben jetzt Zeit, den digital unterstützten Unterricht durch neue digitale Unterrichtsformen – wie beispielsweise Videokonferenzen – zu ergänzen, die vorher nicht nötig waren. Diese Phase wird die langfristige Entwicklung des Lernens und die Unterrichtsentwicklung nachhaltig beeinflussen.“ Die Schüler hätten mehr Freiraum, seien aber in ihrer Eigenverantwortung mehr gefordert.

„Sich diesen herausfordernden Aufgaben in dieser Zeit zu stellen, an dieser Situation zu wachsen, die Chancen und Möglichkeiten des digitalen Unterrichtens zu erkennen und einen positiven Geist zu bewahren – das bleibt das Credo unserer Schule“, betont Heike Hachmann. „Neue Wege und Kreativität sind gefragt.“