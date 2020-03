Am Freitag, 27. März, verstarb eine 80-jährige Frau aus Syke in ihrem häuslichen Umfeld. Der Hausarzt der vorerkrankten Sykerin diagnostizierte wenige Tage zuvor eine Lungenentzündung und nahm einen Abstrich. Das positive COVID-19-Testergebnis wurde jedoch erst nach Eintreten ihres Todes bestätigt.

Zustand stark verschlechtert

Am Montag, 30. März, verstarb ein 89-jähriger Bewohner des Sulinger Seniorenheims Landhaus Barrien, nachdem am Wochenende insgesamt fünf Corona-Erkrankungen in dem Pflegeheim bestätigt wurden und alle betroffenen Patienten zunächst nur leichte Symptome zeigten. Am Montagmorgen sollte der bereits vorerkrankte Corona-Patient in die Klinik eingewiesen werden. In der Zwischenzeit verschlechterte sich der Zustand des Mannes so stark, dass der Rettungsdienst den Notarzt hinzu rief. Der 89-Jährige verstarb noch in dem Seniorenheim.

„In diesen schweren Stunden denken wir an die Angehörigen der Verstorbenen, denen unser tief empfundenes Mitgefühl gilt“, sagte Landrat Cord Bockhop. „Insbesondere ältere Menschen und solche mit Vorerkrankungen sind durch die Ausbreitung des Coronavirus gefährdet. Gerade in Anbetracht eines solch traurigen Ereignisses sind wir alle in der Verantwortung, die Risikogruppen zu schützen und Abstand zueinander zu halten.“

Kontaktpersonen unter Quarantäne

Das Gesundheitsamt des Landkreises hatte am Samstag die Strukturen und Prozesse in dem Sulinger Seniorenheim gemeinsam mit der Einrichtung aufgearbeitet. Es wurden alle betroffenen Bewohnerinnen und Bewohner ärztlich untersucht und darauf basierend konkrete Anordnungen formuliert. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die als Kontaktpersonen mit erhöhtem Infektionsrisiko eingestuft wurden, hat das Gesundheitsamt unter Quarantäne gestellt. Darüber hinaus wurde das Heim mit einem zusätzlichen Kontingent an Schutzausrüstung ausgestattet.

138 bestätigte Corona-Fälle im Landkreis Diepholz

Insgesamt beläuft sich die Zahl der bestätigten Corona-Fälle im Landkreis Diepholz per 30. März auf 138. Die Erkrankungen verteilen sich mit 27 Fällen in der Gemeinde Weyhe, 21 in der Stadt Sulingen, 20 in der Gemeinde Stuhr, 15 in der Stadt Diepholz, 13 in der Stadt Bassum, 11 in Syke, jeweils 8 in der Stadt Twistringen und der Samtgemeinde Altes Amt Lemförde, 5 in der Samtgemeinde Barnstorf sowie 10 weiteren Fällen im übrigen Landkreisgebiet. 62 Corona-Patienten im Landkreis Diepholz sind inzwischen aus der Quarantäne entlassen worden. Somit beläuft sich die Zahl der aktuell mit dem Corona-virus infizierten Patienten auf 74.

In stationärer Behandlung befinden sich aktuell 19 Patienten mit einem Corona-Verdacht oder einer bestätigten Infektion, davon werden neun intensivmedizinisch be-handelt.