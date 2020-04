Stemwede (WB). „Was mache ich jetzt nach den Schulschließungen und der Kontaktsperre?“ Diese Frage stellte sich auch Gabi Hohmeier, Jugendförderin und Schulsozialarbeiterin an den Grundschulen in Stemwede. Alles was sonst zu ihren Arbeiten gehört – wie Streitschlichterausbildung, Krisenintervention, Unterstützung von verhaltensoriginellen Schülern, Sozialtraining und viele Projekte, sowie die Ferienspielangebote – können nicht mehr stattfinden. Dafür gibt es nun ein Angebot, das online stattfindet: die Sprechstunde für Schüler.