Stemwede-Westrup (WB/hm). In Westrup hat es am Freitagnachmittag auf der Stemwederbergstraße in Höhe des neuen Feuerwehrgerätehauses einen Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einem Traktor gegeben. Dabei wurde die Fahrerin des Pkw verletzt, sei aber laut den Polizeibeamten vor Ort ansprechbar gewesen. Sie wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.