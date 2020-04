Von Andreas Kokemoor

Stemwede/Rahden/Lübbecke/Espelkamp (WB). Osterfeuer bestaunen, sich mit Freunden treffen und einen schönen Abend verbringen: All das ist in diesem Jahr bekanntermaßen verboten. In vielen Orten sind Grünschnitte allerdings bereits zu den Haufen geschichtet, die an diesem Wochenende angezündet werden sollten. Was passiert nun damit? Wir haben nachgefragt.