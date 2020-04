Stemwede (WB). Die Gemeinde Stemwede erhält 190.000 Euro für einen neuen Bürgerservice in der Verwaltung. Damit honoriert das Land Nordrhein-Westfalen die Anstrengungen der Gemeinde Stemwede, in Zukunft Dienstleistungen der Verwaltung kundenorientierter und digitaler anzubieten.

Aus Sicht des Landes handelt es sich bei dem Vorhaben der Gemeinde um ein Modellprojekt, das geeignet ist, auch Vorbildfunktion für andere Kommunen in ähnlicher Größe zu entfalten. Baulich umgesetzt werden soll der neue gemeindliche Bürgerservice im Zusammenhang mit dem geplanten Anbau an das „Alte Amtshaus“ in Levern. „Ich freue mich sehr, dass der Auftrag des Gemeinderates, für dieses Konzept Fördermittel einzuwerben, erfolgreich war,“ sagt Bürgermeister Kai Abruszat. Zugleich sei die Förderung durch das Land eine besondere Auszeichnung.

Er sei davon überzeugt, dass das Modellprojekt auch bei anderen Kommunen auf Interesse stoße und in ganz NRW auf Stemwede aufmerksam mache, so Abruszat. „Die Bedürfnisse unserer Bürger sind im Wandel und hierauf muss eine moderne Verwaltung reagieren. Unsere Dienstleistungen müssen Schritt halten mit der digitalen Welt,“ ergänzte Fachbereichsleiter Jörg Bartel. Selbstverständlich sei es, dass die Digitalisierung das Miteinander erleichtere, aber den persönlichen Kontakt zwischen Verwaltung und Bürgerschaft nicht ersetzen könne. Über das weitere Prozedere entscheidet der Gemeinderat in seiner Sitzung am 29. April, die wegen der Corona-Krise in der großen Festhalle stattfinden soll.