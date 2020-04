Von Heidrun Mühlke

Die Einzelhändler freuts

Unter Auflagen dürfen Geschäfte mit einer Verkaufsfläche bis 800 Quadratmeter wieder öffnen, gleichermaßen Autohäuser, Fahrrad- und Buchhandlungen. „Wir freuen uns, dass wir jetzt wieder starten und unser Geschäft öffnen dürfen“, sagt Sabine Culemann vom Leverner Schuhgeschäft zu den Neuigkeiten auf Nachfrage dieser Zeitung. Sie erzählt, dass sie die bislang harte Zeit der kompletten Schließung ihres Geschäftes mit Aktionen versucht habe zu überbrücken.

Es gibt ein Portal für den Handel

Auch der Gewerbeverein Stemwede hat für den lokalen Handel in Stemwede ein gemeinsames Portal eingerichtet. Auf der Webseite www.wir-sind-stemwede.de können Gewerbetreibende ab sofort ihre Angebote und Informationen zu Besonderheiten während der Corona-Krise für alle Bürger aus Stemwede und Umgebung präsentieren. „Viele Unternehmer haben die Chance genutzt, auf diese Weise mit ihren Kunden in Kontakt zu treten“, sagt Gewerbevereinsvorsitzender Adolf Ey dazu.

Mit der Öffnung der Geschäfte hoffen viele Betreiber, dass ein gutes Stück Normalität in den Alltag zurückkehrt. „Unsere Kunden werden sich sicher wohl fühlen können“, sagt Holger Felber vom Einzelhandelsgeschäft Westerkamp in Levern hinsichtlich der Sicherheitsauflagen, die es zu bedenken gilt. Adolf Ey ergänzt, dass das wohl in allen Stemweder Geschäften von Montag an der Fall sein werde und die Sicherheit von Mitarbeitern und Kunden oberste Priorität habe.

Die Schützenfeste sind weiterhin tabu

Da zunächst bis August alle Großveranstaltungen untersagt bleiben, wird es in Stemwede auch keine Schützenfeste geben. „Das bedeutet, dass auch die Jubiläumsfeste in diesem Jahr nicht stattfinden können“, sagt Karl-Heinz Bollmeier, Präsident des Schützenkreises.

Keine Schützenfeste bedeute auch keine Ermittlung von Schützenkönigen. Demzufolge wird auch der legendäre Kreiskönigsball in der gewohnten Form in diesem Jahr nicht stattfinden können.

„Eventuell wird es ein Fest geben mit verschiedenen Auszeichnungen. Aber natürlich fehlt da die Spannung der Kreiskönigsproklamation“, sagt Bollmeier. Falls ein solches Fest veranstaltet werden kann, werde es aber auch nicht in der Größenordnung mit rund 1000 Schützen gefeiert werden können, ergänzt der Präsident des Schützenkreises.