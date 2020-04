Stemwede-Arrenkamp (WB/hm). Heinz Kreienbrock staunte nicht schlecht und konnte es kaum fassen, als er einen Reifenhaufen in dem kleinen Waldstück an der Arrenkamper Straße in Arrenkamp entdeckte. Wann genau die Reifen abgeladen wurden, ist nicht bekannt. Nur so viel, dass sie am vergangenen Freitag entdeckt wurden und am Donnerstag noch nicht da waren.