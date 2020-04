Von Heidrun Mühlke

Stemwde-Wehdem (WB). Die Stemweder-Berg-Schule öffnet von Donnerstag an wieder für die ersten Schüler ihre Türen. Zunächst werden die 85 Mädchen und Jungen der Abschlussjahrgänge beschult, dafür stehen sechs Lehrer bereit.

Für Schulleiterin Heike Hachmann bedeutete die Corona-Krise eine Umstellung des Unterrichts auf der ganzen Linie. Schon seit dem 16. März arbeiten die Schülerinnen und Schüler nach einem digitalen Stundenplan, täglich von 9 bis 15 Uhr. „Lehrer, Schüler und Eltern sind während dieser besonderen Unterrichtszeit online über schuleigene Messenger verbunden“, erklärt Heike Hachmann.

Man habe in zahlreichen Stunden ein nahezu perfektes System ausgearbeitet, um den Schülern der Stemweder-Berg-Schule guten Unterricht bieten zu können. Mit dem Unterricht in der Schule, der am Donnerstag beginnt, standen nun wieder neue Herausforderungen auf der Agenda.

Schule ist digital zum Glück sehr gut ausgestattet

Der Unterricht von Mathelehrer Michael Niehaus wird via Livestream ins benachbarte Klassenzimmer übertragen. Foto: Heidrun Mühlke Der Unterricht von Mathelehrer Michael Niehaus wird via Livestream ins benachbarte Klassenzimmer übertragen. Foto: Heidrun Mühlke

„Um unter den Auflagen der Hygienemaßnahmen zur Einhaltung des Infektionsschutzes den Betrieb aufzunehmen, waren etliche Vorbereitungen zu treffen“, berichtet die Schulleiterin. Da der Mindestabstand eingehalten werden muss, wurden die Klassen geteilt und der Unterricht mit dem Fachlehrer wird über Livestream in den benachbarten Klassenraum übertragen. Diese Videokonferenz wird über ein iPad auf den Beamer übertragen.

„Wir haben Glück, dass wir digital sehr gut ausgestattet sind“, freut sich Hachmann. Dennoch habe sie mit ihrem Kollegen Michael Niehaus lange herumgetüftelt, um den Schülern optimale Bedingungen bieten zu können. Auch für viele Kollegen sei der Unterricht in dieser Form Neuland und eine Einführung unumgänglich. „Alle sind motiviert, um die Ideen umzusetzen“, sagt Heike Hachmann.

Schulleiterin Heike Hachmann demonstriert den digitalen Stundenplan für die Schülerinnen und Schüler. Foto: Heidrun Mühlke Schulleiterin Heike Hachmann demonstriert den digitalen Stundenplan für die Schülerinnen und Schüler. Foto: Heidrun Mühlke

Damit immer möglichst wenige Lehrer zur Schule und der Mindestabstand auch im Lehrerzimmer eingehalten werden kann, sind so genannte Fokus-Tage eingerichtet worden. An einem Tag nur Mathe, dann wieder nur Englisch oder Deutsch. Wenn ab dem 4. Mai die Schule weiter geöffnet wird, stehen rund zwei Drittel der Lehrkräfte zur Verfügung. Ein Drittel gehöre der Risikogruppe an und dürfe nicht unterrichten, erklärt die Schulleiterin.

Das sagt der Bürgermeister dazu

„Die Corona-Krise stellt natürlich auch die Gemeinde Stemwede als Schulträger vor große Herausforderungen. Es gibt wichtige Vorgaben des Landes im Bezug auf Hygiene und Gesundheitsschutz“, macht Stemwedes Bürgermeister Kai Abruszat deutlich. Seiner Meinung nach werden diese Vorgaben in der nächsten Zeit noch deutlich erweitert und weiter präzisiert.

In Sachen Reinigung in der Schule würden nach klaren Konzepten Hygieneregeln umgesetzt, betont der Bürgermeister. „Ich rechne in den nächsten Tagen und Wochen bei gleichbleibender Sachlage mit einer Maskenpflicht. Insbesondere vor dem Hintergrund der Schülerbeförderung scheint mir das unumgänglich zu sein.“

Lehrkräfte, Schüler und Eltern könnten davon ausgehen, dass die Gemeinde auch da vorbereitet sei und entsprechende Strategien entwickeln werde, verspricht der Verwaltungschef.