Stemwede (WB/weh). Alle Schülerinnen und Schüler an der Sekundarschule in Wehdem sowie an den Grundschulen Haldem, Oppenwehe und Levern bekommen von der Gemeinde Stemwede Mund- und Nasenschutz-Masken zur Verfügung gestellt. Die Finanzierung übernimmt die Gemeinde. Die Masken sind waschbar und wiederverwendbar. Der Bezug erfolgt über einen Anbieter aus Stemwede.

„Gesundheitsschutz hat absolute Priorität, auch und gerade in unseren Schulen“, erläutert Bürgermeister Kai Abruszat die Initiative der Gemeinde. In einer Krisensituation verbiete sich die Frage, ob das Land Nordrhein-Westfalen oder die Kommune eine Zuständigkeit habe. „Zügiges Handeln ist geboten. Genau das haben wir umgesetzt“, betont Abruszat weiter.

Auch ein Angebot an die Lehrkräfte

Angesichts der Tatsache, dass der Schulbetrieb schrittweise wieder anlaufe, sei diese Entscheidung auch richtig und unumgänglich.

Der Aufenthalt in Schulgebäuden stehe dabei genauso im Fokus wie der Schulbusbereich mit seinen sowieso schon beengten Kapazitäten. Jede Schülerin und jeder Schüler werde mit zwei Exemplaren als einmalige Erstausstattung versorgt. Masken erhielten auch die kommunalen Beschäftigten an den Stemweder Schulen, wie Schulsekretärinnen, Schulsozialarbeiterinnen und Hausmeister. „Auch die Lehrerinnen und Lehrer sowie die Betreuungskräfte werden wir versorgen, wenn diese von dem Angebot Gebrauch machen möchten“, so Abruszat abschließend.

Ausgabe wird geregelt

Jörg Bartel, in der Gemeindeverwaltung für Bildung zuständiger Fachbereichsleiter, ergänzt, dass in Abstimmung mit den Schulleitungen und Schulsekretariaten eine Lösung erarbeitet worden sei, um die Masken unter Wahrung der anerkannten Hygieneregeln an den berechtigten Personenkreis zu verteilen:

Wie schon beim Verteilen des Arbeitsmaterials bei der Schulschließung werden in Oppenwehe erneut die jeweiligen Elternvertreter die Masken auf dem Schulhof an Tischen verteilen, damit die Personen nicht in die Schule kommen müssen. In Levern besteht die Möglichkeit der Nutzung der Aula mit separatem Ein- und Ausgang.

An der Stemweder-Berg-Schule soll auch eine Lösung gefunden werden, die ein Betreten des Schulgebäudes nicht notwendig macht.

Für alle Schulen gilt der Grundsatz, dass die Schulen auf die Schülerinnen und Schüler bzw. die Elternhäuser zukommen, um die an der Schule praktizierte Lösung mitzuteilen.