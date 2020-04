Als Hausärztin Dr. med. Simone Barfeld (Fachärztin für Innere Medizin und hausärztliche Versorgung) aus der überörtlichen Gemeinschaftspraxis Kutenhausen, Niederlassung Lübbecke, dem Einrichtungsleiter Carsten Langer vom Leverner Seniorenheim den Vorschlag machte, zusätzlich zur regulären 14-tägigen Visite auch eine Online-Videosprechstunde anzubieten, war dieser sofort begeistert.

Auf diesem Wege kann man auch kurzfristig die Hausärztin erreichen und anders als beim Telefon dazu noch gleichzeitig sehen. „Gerade das ist vielen älteren Menschen besonders wichtig“, weiß Langer. „Zudem kann die Hausärztin auch dank hochauflösender Webcam ihre Patienten in Augenschein nehmen.“

Sprechstunde kann persönlichen Kontakt aber nicht ersetzen

Als Partner für diese neue Art der hausärztlichen Versorgung wurde ein Anbieter aus dem heimischen Raum gefunden. Die Firma CGM aus Bünde hat speziell hierfür eine Software entwickelt, die die hohen Anforderungen an den Datenschutz gewährleistet.

„Natürlich kann so eine Sprechstunde den persönlichen Kontakt nicht ersetzen, wohl aber ergänzen“, sagt Langer. „Und gerade in den jetzigen Zeiten, wo die Sicherheitsbeschränkungen im Pflegeheim besonders hoch sind und auf den persönlichen Kontakt möglichst verzichtet werden soll, ist diese Lösung eine gute Möglichkeit, für den Austausch zwischen Heimbewohner und Hausarzt.“

„Die Online-Videosprechstunde hat bereits so positiven Anklang gefunden, dass sich weitere Arztpraxen dazu entschieden haben, zukünftig dieses Angebot in ihrer täglichen Arbeit mit aufzunehmen“, weiß der Pflegeheimleiter. „Man kann also sagen, dass dies wohl zukünftig zum Standard in Arztpraxen und Pflegeheimen werden wird“, ist Langer überzeugt. „Und nicht nur dort. Denn auch für Patienten, die nicht mehr so mobil sind, ist dies eine gute Lösung.“