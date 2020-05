Stemwede (WB/hm). Eigentlich wäre an diesem Wochenende der Auftakt der Schützenfestsaison in Stemwede gewesen. Gleichzeitig hätten der Schützenverein Reiningen sowie der Schützenverein Oppendorf ihr Sommerschützenfest ausgelassen mit vielen Gästen gefeiert. Aufgrund der Corona-Pandemie wurden allerdings im Kreis sämtliche Schützenfeste untersagt.

„Es ist sehr schade, dass wir den Höhepunkt im Schützenjahr nicht feiern können, aber die Gesundheit der Menschen steht natürlich oben an“, sagt Ulf Domke, Zugführer bei den Reininger Schützen. Mit dem Hissen der Fahne und schwarzem Trauerflor setzten Mitglieder des Vereins jetzt ein Zeichen zum Schützenfest losen Jahr 2020. Für das Königspaar Bettina und Manfred Tockhorn bedeutet dies, dass sie noch ein weiteres Jahr regieren werden. So wie beim Schützenverein Reiningen wird es mit den Majestäten auch in anderen Vereinen in der Gemeinde Stemwede gehandhabt.