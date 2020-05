Stemwede-Niedermehnen (WB). Die Löschgruppe der Feuerwehr Niedermehnen hat bekanntlich ihren neuen Sitz gemeinsam mit den Löschgruppen Levern und Sundern am neuen Feuerwehrgerätehaus an der L 770 bezogen. Das alte Gerätehaus in Niedermehnen wird nun zum Dorfgemeinschaftshaus umgebaut.