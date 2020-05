Auf geht’s: auf der Ackerfläche am Dielinger Netto-Markt wird in Zukunft eine Blühfläche die Betrachter erfreuen. Foto: Heidrun Mühlke

Von Heidrun Mühlke

Stemwede-Dielingen (WB). „Stemwede blüht auf“ – unter diesem Motto hat die Dielinger Runde die Patenschaft für eine Blühfläche am Dielinger Netto-Markt übernommen. „Wenn man in einigen Wochen auf der Haldemer Straße an unserem Ort vorbeifährt, wird man auf eine herrlich bunte Blumenwiese blicken“, freuen sich die Vorstandsmitglieder der Dielinger Runde.