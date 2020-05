Von Heidrun Mühlke

Zu dem Familienbetrieb gehört neben dem internationalen Vertrieb noch „Rila erleben“ mit Restaurant, Taverne, Gewölbe-Weinkeller, die Rila-Feinkostwelt und die weitläufigen Gartenanlagen „Gärten der Sinne“. Darüber hinaus ist der nahe gelegene Reisemobilstellplatz ein touristischer Ausflugsort. Einige dieser Gewerbezweige sind von der Corona-Krise und den damit verbundenen Schließungen direkt betroffen gewesen.

Separate Spülküche gebaut

Helmut Richter blickt nun aber positiv nach vorn: „Wir sind sehr froh, dass wir mit den beschlossenen Lockerungen in der Corona-Pandemie jetzt auch wieder unser Restaurant sowie die Taverne in den Gärten öffnen können.“ Sowieso würden Tische und Stühle in dem Restaurant weit genug auseinander stehen, um den vorgeschriebenen Abstand zu bieten. „Für die Hygiene haben wir viel getan. Wir haben eine separate Spülküche gebaut, so dass Küche und Spülküche in separaten Häusern voneinander getrennt sind. So kommen Service, Küche und Spülbetrieb nicht in Kontakt miteinander“, erklärt Richter die weiteren ergriffenen Maßnahmen.

Trotz dieser Maßnahmen bilden sich beim Seniorchef auch Sorgenfalten in Hinblick auf die Zukunft des Unternehmens. „Wir werden eine Talsohle haben in diesem Jahr, da den Menschen aufgrund von Kurzarbeit und Arbeitslosigkeit das Geld fehlt“, sagt Richter. Die Verluste in der Gastronomie könnten eh nicht wieder aufgeholt werden, meint der Seniorchef.

Keine staatlichen Hilfen in Anspruch genommen

Nicht einen Tag aussetzen musste bei Rila in den vergangenen Wochen dagegen der Betrieb im Handelsunternehmen. „Ich würde mich schämen, Staatshilfe in Anspruch zu nehmen“, sagt Helmut Richter deshalb auf die Frage, ob der Betrieb finanzielle Unterstützung erhalte. „Da gibt es andere, die es viel dringender bräuchten“, meint Helmut Richter. Denn während der ganzen Zeit hätten zumindest die Rila-Feinkostwelt sowie der Wohnmobilstellplatz geöffnet bleiben können.

Und auch bei seinen Mitarbeitern hätte es keine Probleme gegeben berichtet der Seniorchef des Familienunternehmens. „Wir haben eine enorme Arbeitsbereitschaft“, sagt Richter zufrieden. Gerade durch das Einhalten von Abständen seien in diesem Frühjahr kaum Ausfälle wegen Grippe zu beklagen gewesen.

Bauprojekte laufen weiter

Auch die Handwerksarbeiten am jüngsten Bauprojekt, dem neuen Verwaltungsgebäude mit einer Bürofläche von 3000 Quadratmetern auf drei Stockwerken, seien weiter gelaufen, berichtet Richter. Neues wird es zudem bald in den Gartenanlagen geben. Dort werde derzeit an einem maurischen Garten gewerkelt.

Für den Notfall sei das Unternehmen aber sowieso immer vorbereitet, berichtet Helmut Richter. Er habe für den Betrieb ein Notfall-Programm für verschiedene Szenarien vorbereitet. „Das wird so erwartet. Sei es der Ausbruch von Feuer, ein Unfall oder auch fehlerhaft ausgelieferte Ware. Es gibt für alles ein Programm“, erklärt Helmut Richter.