Stemwede (WB/weh). Der Hobby-Heimathistoriker Stephan Leonhardt aus Wehdem beschäftigt sich in seiner Freizeit gern mit Heimatgeschichte. Er hat vor diesem Hintergrund bereits viele Recherchen in Archiven durchgeführt und dazu auch einige Schriften veröffentlicht, die wir in dieser Zeitung veröffentlicht haben. Aber noch einer weiteren nicht ganz alltäglichen Freizeitbeschäftigung geht er nach: der Hobby-Astronomie.

Der Stemweder Ratsherr sagt: „Auch dieses Hobby beschäftigt sich mit Geschichte, denn schaut man in einer klaren Nacht zum Sternenhimmel hoch und nimmt das Licht der Sterne wahr, ist dieses Licht bereits Millionen Jahre alt und damit sehr lange zu uns unterwegs. Vielleicht ist der ein oder andere Stern bereits verglüht – wir sehen es nur noch nicht.“ Der Wehdemer nutzt für seine gelegentlichen abendlichen Exkursionen neben einigen Teleskopen auch unterschiedliche Ferngläser. „Das hat sich mit der Zeit so angesammelt“ sagt er, wenn er auf seine Sammlung schaut.

Einsatz im Zweiten Weltkrieg

Auf ein bestimmtes Fernglas ist er allerdings besonders stolz: Es ist ein altes Flak-Beobachtungsglas, das noch aus den Beständen der Wehrmacht stammt und im Zweiten Weltkrieg eingesetzt wurde. Dieses Glas samt Originalstativ hatte er durch einen Zufall von einem Bekannten angeboten bekommen. Die Optik des Glases befand sich in einem sehr schlechten Zustand, und es war beim Kauf keineswegs sicher, ob es zu reparieren war.

Das Besondere – und damit für Astro-Amateure Interessante – an diesem 10 mal 80 Großfernglas (siehe auch Info-Kasten) ist der 45- Grad-Schrägeinblick. „Es ermöglicht auf dem Stativ einen ermüdungsfreien geraden Blick in das Glas, aber gleichzeitig sind die Objektivlinsen nach oben gerichtet, wie es ja ursprünglich für die militärische Himmelsbeobachtung gedacht war“, sagt Leonhardt. Durch Kontakte in Astro-Amateurkreisen konnte ein Spezialist ausfindig gemacht werden, der die Optik des Glases aufarbeitete und – so justiert – das Gerät später hervorragend funktionierte. „Ich war damals sehr gespannt, ob das Glas überhaupt zu retten war“, erzählt Stephan Leonhard: „Für mich war dies von außen nicht erkennbar, denn die Gläser waren blind, und Klappergeräusche aus dem Innenleben verhießen nicht Gutes. Der Kauf war ein gewisses Risiko, das ich damals eingegangen bin.“

„Den Himmel durchstreifen”

In der Folge peppte Leonhardt das Glas äußerlich etwas auf. Ein Handgriff wurde montiert und die originalen, aber verbeulten Taukappen durch neue ersetzt. Zudem montierte der Wehdemer das Großfernglas mit seiner Wiege auf ein wesentlich leichteres ehemaliges Vermessungsstativ. „Es sind nun nur wenige Handgriffe, bis das System einsatzbereit ist. Ich kann sehr schnell in einer klaren Nacht den Himmel durchstreifen“, sagt der Hobby-Astrologe.

Dabei hat der Wehdemer immer wieder fantastische Beobachtungen gemacht. „Wer meint, dass man ausschließlich eine Fülle von Sternen sieht, der irrt“, weiß Stephan Leonhardt: „Der nächtliche Himmel bietet eine Menge an hübschen und ästhetischen Sternenkonstellationen wie zum Beispiel der so genannte ‚Kleiderbügelhaufen‘, der in der Tat Ähnlichkeit mit einem auf dem Kopf stehenden Kleiderbügel hat. Oder aber das in Astrokreisen bekannte ‚Muskelmännchen‘, das bei seinem Anblick sehr einem posierenden Bodybuilder ähnelt.“

„Muskelmännchen“

Leonhardt sagt: „Ich kann nur jedem Fernglas-Besitzer – und sei das Glas noch so klein und einfach – empfehlen, sich bei dunklem, möglichst mondlosem, klarem Himmel nach draußen zu begeben und den nächtlichen Sternenhimmel zu durchforsten.“ Man werde manch schöne Konstellation erblicken und vielleicht auch besondere Muster ausmachen, die an alltägliche Dinge erinnerten, wie zum Beispiel den „Kleiderbügel“ oder das „Muskelmännchen“.