Am Nachmittag vor dem Eröffnungsabend gab es eine Besprechung der Köche als auch der Servicekräfte. „Es ist anspruchsvoll, Gäste unter strengen Hygienevorschriften zu bedienen“, erklärt Dietrich Oevermann, Inhaber der „Wilhelmshöhe“. „Die Gerichte müssen auf dem Teller serviert werden, der Wein darf am Tisch nicht eingeschenkt werden und es gibt auch keine Stoffservietten, sondern herkömmliche Papierservietten, die sofort zu entsorgen sind.“

„Ohne größere Feiern kein Gewinn zu erwirtschaften“

Die 15 Festangestellten und 20 Aushilfen sind froh, dass der gastronomische Betrieb wieder beginnt und sie erneut ihrer Arbeit nachkommen können. Auch Dietrich Oevermann freut sich, die Gäste wieder in seinem Haus begrüßen können. Aber auf der Stirn des bekannten Gastronoms zeichnen sich Sorgenfalten. „Wir sind es unseren Gästen schuldig, wieder zu öffnen“, sagt er. Aber alleine mit dem Restaurantbetrieb, also ohne größere Feiern, könne man keinen Gewinn erwirtschaften: „Die Kosten für Personal, Servicekräfte sowie Köche übersteigen einfach die Einnahmen.“

Trotzdem: Mit guten Ideen wollen er und das Team den Kunden einen angenehmen Aufenthalt bieten. Im Pavillon habe man Tische und Stühle auseinandergeschoben, um den Mindestabstand zu wahren. Mit Tapas in allen Variationen gehen das Küchen-Team und die Servicekräfte einen besonderen Weg: „Unsere Grundidee dazu ist, dass gerade Fahrradfahrer oder Spaziergänger just anhalten und sich mit dem Tapas-Teller ein wenig stärken können“, sagt Oevermann. Er weiß: „Uns fehlen die größeren Gesellschaften – Konfirmation, Hochzeiten, Geburtstage. Auch das Ostergeschäft fiel weg“, erklärt der Chef. Monat für Monat müsse er viel Geld dazulegen. Und der Hotelbetrieb, der zuvor mit nahezu 100 Prozent ausgelastet war, stand gleichermaßen zwei Monate lang still. Er wird auch erst nach und nach wieder hochfahren.

Kurzarbeit bis Dezember

Bis Ende Dezember 2020 habe er Kurzarbeit für die Mitarbeiter angemeldet, aber die Durststrecke sei lang. „Natürlich haben wir schon Vorbestellungen für das nächste Jahr. Da sind wir schon nahezu ausgebucht mit Veranstaltungen“, erzählt Oevermann. „Aber was passiert, wenn man die Corona-Pandemie nicht in den Griff bekommt? Dann wird es keine Veranstaltungen geben – auch nicht im nächsten Jahr!“

Nicht ohne Grund gehe daher die Angst vor einer Pleitewelle in der Hotellerie und Gastronomie um. „Viele Kollegen in der Branche werden ihr Geschäft schließen müssen. Die Einnahmeausfälle sind enorm. Wer kein Polster hat, wird die Krise nicht überleben können.“

Zwar sei das Berggasthaus Wilhelmshöhe in seinem persönlichen Besitz, dennoch liefen die monatlichen Unterhaltungskosten weiter. Er führe den Betrieb bereits in fünfter Generation. Erst kürzlich, Anfang April, habe er Jubiläum gefeiert. „100 Jahre gibt es unser Traditionshaus schon“, sagt Oevermann stolz. Der Ehrentag wurde jedoch nur in trauter Zweisamkeit mit einem Gläschen Sekt gefeiert – so, wie es die Vorschriften in Coronazeiten zuließen.