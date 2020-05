Von Heidrun Mühlke

Stemwede-Niedermehnen (WB). Für Tierarztpraxen gelten in der Corona-Krise strenge Auflagen. Mit verschärften Hygienemaßnahmen halten die Veterinäre in der Region die medizinische Versorgung aufrecht. Schutzmasken, Handschuhe für die Mitarbeiter und Sicherheitsabstand sind unumgänglich.

Wer in Stemwede und Umland ein erkanntes Haustier hat, für den sind auch in der Corona-Krise Tierarztpraxen geöffnet und bieten entsprechende Hilfe. Auch Tierärztin Simone Osterwisch hat ihre Praxis in Niedermehnen während der Krise durchgehend geöffnet. Jedoch haben strenge Auflagen zur Eindämmung des Virus den Praxisalltag verändert.

Eintritt nur einzeln

„Unsere Patienten mit ihren zweibeinigen Begleitpersonen dürfen nur noch einzeln die Praxisräume betreten. Dazu gehört auch das Wartezimmer“, erklärt die medizinische Fachangestellte Katja Melcher, die seit nunmehr zehn Jahren die gute Seele im Praxisteam ist. Warten müssen die Patienten nun im Außenbereich oder im Pkw.

„Wenn eine Behandlung abgeschlossen ist, sagen wir Bescheid, damit der nächste den Untersuchungsraum betreten kann“, erklärt sie. Bislang zeigten sich die Tierhalter sehr einsichtig, dass sie draußen oder im Auto warten mussten, bis sie an der Reihe sind.

Sicherheitsvorkehrungen gibt es in der Praxis bereits am Empfang. Dort sitzt Katja Melcher nun hinter einer Plexiglasscheibe. Foto: Heidrun Mühlke Sicherheitsvorkehrungen gibt es in der Praxis bereits am Empfang. Dort sitzt Katja Melcher nun hinter einer Plexiglasscheibe. Foto: Heidrun Mühlke

Auffällig viel sei in den zurückliegenden Wochen in der Praxis zu tun gewesen. „Besonders Wurmkuren, Zecken- und Flohmittel wurden verstärkt nachgefragt“, weiß Melcher. Da sei es schon mal zu Engpässen bei der Lieferung gekommen, gleichermaßen wie bei Desinfektionsmitteln. Dadurch, dass viele Menschen von Zuhause aus arbeiten würden, hätten sie ihre Tiere viel genauer im Blick und sofort bemerkt, wenn ihnen etwas fehlte und der Weg zum Tierarzt unabdingbar gewesen sei.

Dabei hatte sich das Praxisteam eingangs aufgeteilt und im Schichtbetrieb gearbeitet, um bei einer etwaigen Erkrankung eines Mitarbeiters den Praxisbetrieb aufrechterhalten zu können. Zum Team gehören neben Tierärztin Simone Ostertisch und Katja Melcher auch Jeannie Kraft, Auszubildende als tiermedizinische Fachangestellte im dritten Lehrjahr, sowie zwei Aushilfen. Im Schnitt werden pro Tag 20 Patienten in der Kleintierpraxis behandelt.

Hausbesuche gibt es auch

Hinzu kommen zahlreiche Außentermine mit Hausbesuchen für Großtiere, Pferde, Rinder, Schafe, Ziegen und vieles mehr. „Es hat sich eigentlich gar nicht so viel geändert“, sagt Simone Osterwisch. Klar seien die Hygienemaßnahmen zeitraubend und die Sicherheitsmaßnahmen bedeuteten mehr Arbeit. Dennoch seien die Behandlungspreise unverändert geblieben.

Behandelt werden übrigens alle Tiere. Schildkröten, Alpakas, Vögel und viele mehr finden Hilfe in der Tierarztpraxis. Auch verletzter Wildtiere nimmt sich Simone Osterwisch an. Erst kürzlich musste ein angefahrener Fuchswelpe behandelt werden. „Das sind natürlich eher die Ausnahmen. Glücklicherweise“, sagt Osterwisch.