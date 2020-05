An der Ausgabe können die Bedürftigen die fertig gepackten Tüten mit Lebensmitteln von Reinhold Gralla (von links), Ulrike Gralla, Ingrid Frizzera, Margret Hübner und Günter Kröger in Empfang nehmen. Foto: Heidrun Mühlke

Stemwede-Wehdem (WB/hm). Ein Blick in die prall gefüllten Papiertüten macht deutlich: Die Tafel Lübbecker Land hat auch in Wehdem wieder geöffnet. Seit Mittwoch dürfen sich Bedürftige wieder ihre Ration an der Notausgabe im Wehdemer Haus des Deutschen Roten Kreuzes am Steinkamp abholen.