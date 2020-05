Von Michael Nichau

Stemwede (WB). Erstmals in der Geschichte des Allwetterzoos Münster steht eine Frau an der Spitze des traditionsreichen zoologischen Gartens. Es ist Dr. Simone Schehka, aufgewachsen in Stemwede-Haldem. Nach dem Abitur am Söderblom-Gymnasium in Espelkamp studierte sie zunächst Biologie an der Universität Berlin. An der Uni Hannover schrieb sie ihre Doktorarbeit. Zwischendurch arbeitete die gebürtige Haldemerin als Praktikantin im Tierpark Hannover, wechselte dann vor neun Jahren als Kuratorin zum Allwetterzoo nach Münster.