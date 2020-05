Die Depenbrock-Filiale Bielefeld wird die Planung und Bebauung von vier nahezu identischen Bauten mit jeweils 30 Sozialwohnungen übernehmen. Das architektonische Design setzt die Firma mit dem Entwurf des Architektenteams Grimbacher Nogales aus Düsseldorf um. Alle Gebäude sind jeweils eingeschossig unterkellert (Technikbereiche, Mieterabstellräume, Fahrradkeller) und verfügen über je drei Obergeschosse mit Flachdach und extensiver Begrünung.

Moderner Standard

Die Fassade wird zum großen Teil aus Verblendmauerwerk errichtet. Die Treppenhausbereiche erhalten farblich angepasste Wärmedämmverbundsysteme. Alle vier Wohngebäude werden hinsichtlich des Wärmeschutzes nach modernem Standard errichtet. Die Dachflächen erhalten eine extensive Begrünung. „Es werden hohe Maßstäbe an Gestaltung, Funktionalität und Nachhaltigkeit der Baustoffe gesetzt“, teilt Depenbrock mit.

Aufgrund des beengten Baufeldes und zur besseren Koordinierung der Baustellenabläufe ist geplant, das Projekt im so genannten Lean Construction Management (LCM) umzusetzen: Die Planungsprozesse sind zielorientiert aufeinander abgestimmt. Der Ablauf der Bauausführung ist bis ins kleinste Detail und auf den Tag getaktet und wird dann auf der Baustelle flexibel gesteuert. Das Ergebnis ist nach Angaben von Depenbrock eine höhere Qualität des Bauvorhabens. Auftraggeber für das neue Baugebiet ist das städtische Tochterunternehmen Wohn- und Stadtbau. „Wir freuen uns sehr über diesen Folgeauftrag“, sagt Geschäftsführer Jörn Henrik Depenbrock: „Wir bieten alle Bauleistungen aus einer Hand – von der frühen Planung bis hin zum Gebäudemanagement. So können wir unseren Kunden ein ganzheitliches Angebot für wirtschaftliche Bauprojekte bieten.“ Neben dem Firmenstammsitz in Stemwede und 13 weiteren Standorten bundesweit sowie in Polen, beschäftigt Depenbrock mehr als 1250 Mitarbeiter.