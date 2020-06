Der neue Dorfplatz an der sanierten Kapelle in Haldem könnte nach SPD-Meinung “Heinz-Becker-Platz” heißen. Foto: Wehbrink

Heinz Becker Foto: Wehbrink Heinz Becker Foto: Wehbrink

„Der richtige Ort dafür könnte der Dorfplatz in Haldem an der Kapelle sein. Mit einer Tafel könnten dann auch die Verdienste Heinz Beckers – unter anderem 1973 bis 1994 erster Bürgermeister der Gemeinde Stemwede, 1969 bis 1972 Amtsbürgermeister des Amtes Dielingen-Wehdem, 2013 Verleihung des Ehrenbürgerrechts – öffentlichkeitswirksam dokumentiert werden“, schreibt Riesmeier.

Vorschlag im Bauausschuss

Die Gemeindeverwaltung mit Bürgermeister Kai Abruszat an der Spitze hatte für die Sitzung des Stemweder Bauausschusses (Mittwoch, 17. Juni, 17 Uhr Begegnungsstätte Wehdem) den Vorschlag „Heinz-Becker-Straße“ gemacht – zu vergeben für einen künftigen Weg im neuen Haldemer Baugebiet „Auf dem Abendberge“.

Ihren eigenen Vorschlag wollen die Sozialdemokraten nun in die Beratungen des Bau- und Planungsausschusses am Mittwoch einbringen. Folgt das Gremium dem SPD-Vorschlag, müsste für die Erschließungsstraße „Auf dem Abendberge“ ein anderer Name gefunden werden.

Fragen zu Wohnbauflächen

Auch bei der Darstellung neuer Wohnbauflächen in Haldem und Wehdem haben die Sozialdemokraten noch Nachfragen. „Ist es nicht sinnvoller, in Haldem westlich der Straße ‚Am Schloß‘, direkt an der Haldemer Straße, weitere Bauplätze auszuweisen, anstatt weiter nördlich in Richtung Stemweder Berg in der Landschaft?” fragen sie sich. „Da zudem ein vorgeschlagenes Gebiet nördlich der Stemweder-Berg-Straße in Wehdem im Landschaftsschutzgebiet liegt, wäre vielleicht eine Erweiterung südlich der Stemweder-Berg-Straße, westlich Wickenkamp oder Frickenhake sinnvoller, zumal von hier Kindergarten, Schule und weitere öffentliche Einrichtungen ohne Überquerung der Stemweder-Berg-Straße erreichbar wären“, schreibt Riesmeier. „Gegen die Rücknahme in Levern zur Kompensation haben wir keine Einwände,“ betont der SPD-Fraktionsvorsitzende. „Auch die Ausweisung des Bereichs Depenbrock als gewerbliche Baufläche unterstützen wir.“

Die Sitzung ist morgen, Mittwoch, unter den gebotenen Abstandsregelungen öffentlich. Weitere Themen sind unter anderem Informationen zur Windenergie sowie die Aufgabe der Altglascontainerstandorte in Destel und Westrup.