Stemwede (WB). Die an der Leverner Straße 6 in Levern ansässige Firma Auto Service GmbH hat in den vergangenen Wochen eine beachtliche Wandlung vollzogen. Das alt eingesessene Unternehmen startet mit einem stark erweiterten Leistungsangebot und modernem Erscheinungsbild in eine neue Ära.

Die beiden Inhaber Jan Christoph Weitkamp und Muharrem Turan haben kräftig investiert, um aus der in die Jahre gekommenen freien Werkstatt mit angeschlossener Tankstelle und Waschstraße ein modernes Gebäude zu schaffen. Unter dem Slogan „Frischer Service, alle Marken“ ergänzen zukünftig eine professionelle Fahrzeugaufbereitung, ein großzügiger Tankstellenshop sowie ein Bistro das bisherige Leistungsportfolio.

Tankstelle mit neuer Farbgebung

Die Fassade wurde vollständig verkleidet und glänzt jetzt in Aluminiumweiß, der alte und bis zuletzt für die Lagerung von Oldtimern genutzte Ausstellungsraum wurde in kurzer Zeit zu einem modernen Shop mit angeschlossenem Bistro umgebaut. Auch die Tankstelle hat sich einer Wandlung unterzogen und zeigt sich nun in schwarz und gelb, den Farben des neuen Kraftstoffpartners Classic Oil.

Im neuen Betrieb finden die Kunden zukünftig alles, was man in einem modernen Tankstellenshop erwartet: Eine große Auswahl an Getränken, Impulseis, Snacks, Tabakartikeln, Zeitschriften, e-Loading-Produkte und Autozubehör.

Das angegliederte gemütliche Mühlen Bistro Levern bietet für bis zu 20 Personen Platz. Neben Frühstück, Kaffeespezialitäten, Convenience Food steht auch ein täglich wechselnder Mittagstisch mit regionalen Produkten auf der Speisekarte. „Mit unserem regionalen Mittagstischangebot wollen wir insbesondere Berufstätige aus Levern und der näheren Umgebung ansprechen, die eine Alternative für ihre Mittagspause suchen“, erklärt Jan Christoph Weitkamp. „Die Mischung aus regionaler Küche, Gastlichkeit und einem schnellen Snack passen gut in die Zeit“, ergänzt Daniela van der Flier. Die Leiterin von Shop und Bistro ist sich sicher, dass die umfangreichen Investitionen Früchte tragen werden.

Verlängerte Öffnungszeiten

In der zweiten Jahreshälfte komplettiert ein Gebrauchtwagenhandel für Fahrzeuge im Wert von bis zu 20.000 Euro unter der Leitung von Muharrem Turan das Produktportfolio. Hierfür werden zur Zeit hinter dem Gebäude entsprechende Abstellflächen für die Fahrzeuge angelegt.

Auch die Öffnungszeiten tragen dem neuen Konzept Rechnung und werden verlängert. Sie sind zukünftig Montag bis Freitag von 6 bis 20.00 Uhr, Samstag von 7 bis 16 Uhr und Sonntag von 8 bis 14 Uhr.

Die Eröffnung des Mühlen Bistros ist nach einer Einarbeitungsphase Anfang Juli geplant. Aktuelle Infos wie Öffnungszeiten, Preise sowie die Mittagstischangebote können zukünftig auf der Webseite www.auto-service-levern.de abgerufen werden.