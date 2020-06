Jetzt kann Strom getankt werden

Stemwede (WB). Ganz schön sonnig war es am Nachmittag auf dem neugestalteten Dorfplatz in Haldem. Vor Ort trafen sich eine Abordnung aus der Gemeinde Stemwede und der Bürgerstiftung Haldem-Arrenkamp mit dem Innogy-Projektleiter Johannes Geers. Die Anwesenden nahmen die beiden eigens installierten Ladesäulen für Elektroautos und auch E-Bikes offiziell in Betrieb.

Von Peter Götz