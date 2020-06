Schöne Tradition in Westrup

Das sei gar nicht so einfach gewesen, meinte Kohlwes. In Bohmte wurde er fündig. Von Anfang an, stieß dieser jährliche Besuch nicht nur bei Kindern, sondern auch bei den Erwachsenen des Ortes auf eine positive Resonanz.

Auch in diesem Jahr kam der Eiswagen trotz Corona-Regeln zum idyllischen Platz mit seinem historischen Glockenturm. Adele Wentland aus Wehdem sah den Aufsteller und wurde somit auf diesen Termin aufmerksam. Pünktlich nach Ende der letzten Schulstunde in diesem Schuljahr fuhr sie mit ihren Kindern Boas, Milena, Mailin und Lia, die nach Wehdem zum Kindergarten und Oppendorf zur Grundschule gehen, mit dem Fahrrad nach Westrup.

„Das ist doch ein schöner Schulabschluss und ein schöner Start in die Ferien für die Kinder“, meinte sie. Es warteten bereits schon mehrere Eisliebhaber am Glockentrum. Sie verziehen es dem Eiswagen gerne, dass er mit fast einer Stunde Verspätung das erste Eis servierte. Bereits in der ersten Stunde versammelten sich verteilt bis zu 30 Besucher auf dem Dorfplatz. Der Eiswagen blieb bis in den Nachmittag hinein vor Ort.