Montags ist Oma-Tag

Im Jahr 1969 hat es zwischen den beiden Oppenwehern gefunkt, damals kannten sie sich schon längere Zeit. „Wir haben uns durch den Schießsport kennengelernt“, erzählt Egon Lammert. Beide seien begeisterte Sportschützen. Nach den Schießsportveranstaltungen traf man sich in der Gastwirtschaft Sprado in Oppenwehe – dort wurden auch Siege und Erfolge ausgiebig gefeiert.

Und genau bei einer solchen Feier kamen sich Jutta und Egon Lammert näher. Im März 1970 feierten sie ihre Verlobung, am 10. Juli desselben Jahres traute sie Pastor Vollmer in der Oppenweher Martini-Kirche.

Kindheit im „Spargeldorf“

Jutta Lammert, geborene Priesmeier, wurde am 14. August 1951 als erstes von insgesamt drei Geschwistern in Oppenwehe geboren. Gemeinsam mit ihren beiden jüngeren Schwestern verbrachte sie eine glückliche Kindheit im „Spargeldorf“, wo sie auch die Schule besuchte und konfirmiert wurde.

Nach der einjährigen Haushaltsschule in Kleinendorf nahm sie ihre Beschäftigung in der Fleischerei Schimmeck in Oppenwehe auf. Dort arbeitet sie noch immer – seit nun insgesamt 53 Jahren –, wenngleich heute auch nur noch einige Stunden in der Woche.

Egon Lammert wurde am 23. März 1946 ebenfalls in Oppenwehe, als zweites von insgesamt drei Kindern, geboren. Er absolvierte nach seiner Schulzeit und Konfirmation in Oppenwehe die Landwirtschaftsschule in Kleinendorf. Von 1963 bis 1996 war er bei der Firma Kükelhan in Oppenwehe tätig. Krankheitsbedingt ging er dann in Frührente.

Herrlicher Garten

Nach der Hochzeit lebte das Ehepaar zunächst gemeinsam mit Egon Lammerts Eltern auf deren Anwesen Im Bulzendorf 4. Dort wurde im Nebenerwerb Landwirtschaft betrieben. Die Lammerts wohnen noch heute in dem gepflegten Haus mit dem herrlichen Garten.

Zur Familie Lammert gehören drei Kinder und vier Enkelkinder. Sohn Michael, geboren im November 1970, ist mit seinem Lebenspartner verheiratet und in Berlin zu Hause. Tanja, im April 1974 geboren, ist mit Christian Riesmeier verheiratet und wohnt mit ihren beiden Kindern Finn (19 Jahre) und Lia (13) in Varl. Die jüngste Tochter Britta, geboren im Mai 1984, lebt mit ihrem Ehemann Mario Lange und den beiden Kindern Bele (7) und Mala (3) in Twiehausen.

„Montags ist immer Omatag“, freut sich Jutta Lammert, denn an diesem Wochentag kommen die beiden jüngsten Enkelkinder Bele und Mala zu Besuch, wenn Mutter Britta arbeiten geht. Sowieso seien die Enkelkinder ihr ganzer Stolz, sagt das Jubelpaar.

Sehr aktiv im Vereinsleben

Jutta und Egon Lammert sind noch immer sehr aktiv im Oppenweher Vereinsleben: Mitglieder sind sie in der Kyffhäuserkameradschaft, im Geflügelverein, im Sportverein FC Oppenwehe, im örtlichen Mühlenverein und natürlich im Schützenverein, wo Jutta Lammert lange Zeit den Posten der Damenbetreuerin und ihr Ehemann Egon das Amt des Wachoffiziers bekleidete.

Heute segnet Pfarrerin Sigrid Mettenbrink das Paar erneut in der Oppenweher Kirche ein. Danach wird im kleineren Kreis auf dem Hof im Zelt gefeiert. „Wir feiern unsere Goldene Hochzeit zweimal, da man jetzt in Coronazeiten nur 50 Gäste einladen darf. Wir wollen aber allen gerecht werden“, macht das Paar deutlich.