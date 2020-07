„Wir folgen dem Mitte Juni wegen der andauernden Corona-Krise von der Bundesregierung verlängerten Durchführungsverbot von Großveranstaltungen und sagen den von Samstag, 31. Oktober, bis Dienstag, 3. November, geplanten Brockumer Großmarkt 2020 ab“, lautet der Beschluss des Brockumer Geeinderates.

Der Entscheidung sei eine mehr als anderthalbstündige Diskussion vorausgegangen, betonte Lampe. „Alle elf Ratsmitglieder haben aus ihrer Sicht Für und Wider, Pro und Kontra der verschiedenen Marktbereiche aufgezeigt.“ Und Allhorn ergänzte, dass sich die Mandatsträger die Entscheidung nicht leicht gemacht hätten. Insbesondere sei befürchtet worden, dass bei einer abgespeckten Feier-Variante, einer so genannten Light-Version des viertägigen Volksfestes, ein nur schwer reparabler Imageschaden hätte entstehen können.

200.000 Besucher

Mit der Absage müssen zum ersten Mal in der langen Geschichte des Brockumer Großmarktes mehr als 200.000 Besucher auf ihren jährlichen Bummel durch die engen Marktstraßen auf dem 70.000 Quadratmeter großen Feier-Areal verzichten. Vielen Landmaschinenhändlern und anderen Gewerbetreibende wird die Chance genommen, ihre Neuheiten in den Gewerbezelten und in der angegliederten Landmaschinenschau zu präsentieren. Annähernd 400 Schaustellern und Betreibern von Fahrgeschäften wird wohl die letzte Möglichkeit in diesem Jahr fehlen, ihre corona-bedingte prekäre wirtschaftliche Lage ein wenig zu verbessern.

Während der jüngsten öffentlichen Sitzung des Brockumer Rates vor gut drei Wochen liefen bei den Mandatsträgern noch die Planungen für einen Großmarkt in der gewohnten Form, für ein „komplettes Volksfest“ quasi. Während der Diskussion über den Punkt wurde seinerzeit herausgestellt, dass sich der Rat eine Deadline bis Ende August gesetzt habe und sich dann näher mit der Gesamtsituation in Bezug auf die Auflagen für Großveranstaltungen befassen wolle. Dann solle eine Entscheidung über die Machbarkeit sowie das Risiko für die Gesundheit der Brockumer Bürger und der Marktbesucher getroffen und aus finanzieller Sicht über die Durchführung des Marktes entschieden werden.

Entscheidung vorgezogen

Vor dem Hintergrund des verlängerten Durchführungsverbots für Großveranstaltungen sowie einer Zunahme von Anrufen skeptischer Aussteller in der Gewerbe- und Landmaschinenschau sowie Nachfragen von Touristikern in der angegliederten Tourismusmesse hat der Rat die Entscheidung jetzt um ein paar Wochen vorgezogen. „Mit der Absage schließen wir uns anderen Großveranstaltungen an“, betonte Bürgermeister Lampe und verwies unter anderem auf das Oktoberfest in München, den Stoppelmarkt in Vechta und den Blasheimer Markt im benachbarten Altkreis Lübbecke.