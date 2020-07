Stemwede-Wehdem (WB). Es summt und brummt am Feldesrand. Die bienenfreundlichen Blühstreifen in Wehdem locken eine Vielzahl von Insekten an. Bei einer Begutachtung ihrer auf freiwilliger Basis angelegten Blühstreifen haben sich die Wehdemer Landwirte hoch erfreut gezeigt, dass sie so viele Wildbienen und andere Insekten vorgefunden haben.

Von Westfalen-Blatt