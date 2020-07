Kein Konflikt durch Bauernhofgerüche

Doch so schnell wie erhofft ging es dann mit der Bauplatzvermarktung in Regie des Eigentümers, der Gemeinde Stemwede, doch nicht: Der Kreis Minden-Lübbecke stellte 2019 klar, dass vorab die Erstellung eines Geruchsgutachtens zu möglichen Geruchsimmissionen – insbesondere aus der Landwirtschaft, notwendig sei. Es müsse sichergestellt werden, „dass keine Beeinträchtigungen für die im Bereich des ehemaligen Marktplatzes geplante Wohnnutzung bestehen”, hieß es aus Minden.

600-Meter-Umkreis untersucht

Doch jetzt gibt es Gewissheit. Punktgenau am Tag der jüngsten Stemweder Ratssitzung lag das Ergebnis des Geruchsgutachtens vor – und wurde vom Rat mit Erleichterung aufgenommen. Wie Bürgermeister Kai Abruszat berichtete, berücksichtigte das Gutachten in einem Umkreis von 600 Metern um den ehemaligen Marktplatz insgesamt 20 landwirtschaftliche Betriebe. Die Situation auf jedem einzelnen Betrieb wurde untersucht. Dies erfolgte auch anhand genehmigter Tierplatzzahlen aus den Bauakten der Höfe als auch in Gesprächen mit den Landwirten vor Ort.

Das Ergebnis des Gutachtens ist eindeutig: Danach wird der zulässige Immissionswert für das künftige Wohngebiet eingehalten. Die Fläche des Marktplatzes stelle zudem keinen relevanten Faktor für die ermittelten landwirtschaftlichen Betriebe dar, hieß es. Bereits vorhandene Wohnbebauung in jenem Bereich liege in jedem Fall näher an den Bauernhöfen als das vorgesehene neue Baugebiet. In etwa sind auf dem Marktplatz neun Bauplätze möglich. Die Gemeinde möchte dort die schönen Bäume belassen.

„Prima für Oppenwehe”

„Das sind tolle Nachrichten“, kommentierte Bürgermeister Kai Abruszat das Gutachten. Die Ratsmitglieder stimmten ihm durch „Tischklopfen“ zu. „Es war nicht klar, dass wir dort baurechtlich und satzungsrechtlich weiterkommen. Das finde ich jetzt für Oppenwehe ganz prima“, betonte der Bürgermeister.

Das Verfahren wird nun – so beschloss es der Rat – weiter vorangetrieben. Kai Abruszat konnte sich einen kleinen Scherz nicht verkneifen. Weil es kurz zuvor in der Ratssitzung Diskussionen um den künftigen „Heinz-Becker-Weg“ im neuen Haldemer Baugebiet gegeben hatte (wir berichteten), sagte der Bürgermeister: „Ein kleiner Zuruf von mir in Richtung Oppenwehe: Wir brauchen dort noch Straßennamen…“

„Landwirtschaft beachten”

Jonas Schmidt (SPD) fragte nach, warum die Gemeinde eine vergleichbar potenzielle Baufläche in Wehdem wegen zu erwartender Emissionen von vornherein ausgeschlossen habe. Abruszat antwortete, in den vergangenen Jahren habe es zunehmend durch höchstrichterliche Recht­sprechung und Rahmenbedingen auf Bundes- und Landesebene erheblich strengere Auflagen bei der Bebauung im Außenbereich gegeben. „Ganz besonders trifft uns hier im ländlich strukturierten Stemweder Umfeld die Frage, inwieweit in der Nähe von Bauplätzen oder Baulücken Emissionen aus Gewerbebetrieben oder Landwirtschaft maßgeblich sind. In Stemwede ist dies verstärkt die Landwirtschaft, die wir beachten müssen.“ Kai Abruszat wies auf die Verhältnisse in dem von Jonas Schmidt angesprochenen Wehdemer Gebiet hin. „Es geht bei solchen Überlegungen nicht nur um faktisch bestehende landwirtschaftliche Betriebe, sondern auch um sämtliche theoretisch in Betracht kommenden Höfe, die nicht mehr aktiv wirtschaften würden: „Diese haben aber weiterhin das Recht am eingerichteten und ausgeübten Betrieb – samt der genehmigten Tierplatzzahlen.“