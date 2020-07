Der Aufruf hat sich gelohnt, denn einen Tag später trotzten einige Sportlerinnen und Sportler den widrigen Witterungsverhältnissen und legten noch kurz vor dem Jahresende die letzten Bedingungen für das Sportabzeichen ab. Bis zum Ende des Jahres waren es dann 207 Sportabzeichen.

87 Kinder und Jugendliche und 120 Erwachsene erfüllten die Bedingungen in den Disziplinen Kraft, Koordination, Schnelligkeit und Ausdauer. „Erfreulich war sicherlich auch, dass unter den Teilnehmern 26 Familien das Familiensportabzeichen mit mindestens drei Mitgliedern erhielten“, freut sich FCO-Vorsitzender Ralf Nünke.

Freude über Ehrung

Aufgrund der Einschränkungen durch das Corona-Virus konnte die Übergabe in diesem Jahr nicht wie gewohnt in lockerer Atmosphäre mit allen Teilnehmern auf dem Oppenweher Sportgelände erfolgen. Die Sportabzeichen wurden jetzt unter Einhaltung aller Hygiene- und Verhaltensregeln separat an alle Teilnehmer verteilt. In zugewiesenen Zeitfenstern konnten sich die Sportlerinnen und Sportler ihre Urkunden und ein kleines Geschenk vor dem Vereinsheim des FCO abholen. Viele Aktive kamen dieser Einladung nach und freuten sich vor Ort über ihre Ehrung.

„Besonders erwähnenswert ist sicherlich, dass Birgit Meier ihr 30. Sportabzeichen und Klaus Schäffer sein 40. Sportabzeichen erhielten“, teilt der FCO mit. Unterstützung bekamen Edeltraud und Werner Greger bei einer Vielzahl ihrer Termine auf dem Oppenweher Sportgelände von Carmen Henke und Rolf Staubach, die ebenfalls lizensierte Übungsleiter sind und auch die Bedingungen für das Deutsche Sportabzeichen abnehmen können.

Stickeraktion

Auch in diesem Jahr sind die Oppenweher schon wieder sehr aktiv. So kamen innerhalb von einer Woche mehr als 100 Teilnehmer zu festgelegten Zeiten auf den Oppenweher Sportplatz und konnten im Zuge der Stickeraktion des FC Oppenwehe kostenlose Aufkleber für angefangene Sportabzeichen ergattern. Zu seinem 100. Jubiläum hat der Verein zusammen mit Lukas Pletz von „Team:Design“ ein Stickeralbum erstellt. Vom Eltern-Kind-Turnen bis zu den Alten Herren sind alle Altersklassen dabei. „Fast alle Aktiven haben sich für unsere Aktion fotografieren lassen“, freut sich Patrick Meier, Geschäftsführer und federführender Organisator der Aktion des FCO. Bereits im Oktober und November waren die Fotos der Mitglieder gemacht worden – jeder einzeln, aber auch als Gruppe. 368 verschiedene Sticker gehören in ein Album, das es für zwei Euro – Päckchen mit je fünf Stickern kosten 70 Cent – beim Autohaus Piper, bei der Bäckerei Rehburg und der Schlachterei Schimmeck zu den Öffnungszeiten zu kaufen gibt. Zu jedem Album gibt es gleich ein Stickerpäckchen dazu.

Neue Aktion

Wer als FCO-Mitglied auch in diesem Jahr sein Sportabzeichen erringen möchte, hat dazu wieder nach den Sommerferien die Möglichkeit. Jeden Donnerstag von 18 Uhr an können auf dem Sportplatz in Oppenwehe die Bedingungen für das Sportabzeichen erfüllt werden.