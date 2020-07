Bei einer Begehung der Firmenräume von Sinn Living an der Ilweder Straße in Haldem hatten Anfang des Jahres Mitglieder der Löschgruppe angefragt, ob das Unternehmen – ein Spezialist für langlebige Sofas und Sitzmöbel und bundesweit bekannter Ausbildungsbetrieb – die Polsterung für die Eckbank anfertigen könnte. Matthias und Sebastian Sinn hatten sofort ihre Unterstützung zugesichert und sich mit ihren Mitarbeitern an die Arbeit gemacht. „Unser gesamtes Team hat sich eingebracht – angefangen beim Logo-Stick bis hin zum Zuschnitt aus Leder“, berichtete Sebastian Sinn.

Emblem der Feuerwehr Stemwede

Die Sitz- und Rückenpolster wurden mit Echtleder handgefertigt und zudem an drei Rückenteilen das Emblem der Feuerwehr Stemwede sowie der Namenszug der Löschgruppe Haldem-Arrenkamp eingestickt.

Löschgruppenführer Jörn Stubbe, sein Stellvertreter Andreas Hegerfeld sowie Jugendfeuerwehrwart Torsten Fischer sowie seine beiden Stellvertreter Andre Fischer und Dennis Henke waren begeistert von der hohen Qualität der Polsterung und der Bestickung. Jörn Stubbe bedankte sich im Namen der Löschgruppe und Jugendfeuerwehr für die tolle und ansehnliche Spende und überreichte im Gegenzug ein Präsent. Stubbe wies darauf hin, dass die Sitzbank eine gute Möglichkeit bietet, sich nach den Einsätzen oder bei Diensten mit den Kameraden zusammen zu setzen.

Beeindruckt vom Gerätehaus

„Wir haben die Feuerwehr gerne unterstützt und danken für den immer währenden Einsatz für die Menschen in Stemwede“, lobten Matthias und Sebastian Sinn die ehrenamtliche Arbeit der Feuerwehrleute. Die beiden Unternehmer zeigten sich nach einem Rundgang überaus beeindruckt von den Räumlichkeiten des neuen Feuerwehrgerätehauses.

Nach der Corona-Pandemie, so wurde verabredet, soll noch eine Einsatzübung auf dem Betriebsgelände der Firma Sinn durchgeführt werden.