Der Mann war nach Angaben der Polizei gegen 10 Uhr mit seinem BMW in Richtung Bohmte unterwegs gewesen. Er kam auf dem geraden Streckenabschnitt zwischen der Meyerhöfener Straße und der Straße Heemannshügel aus noch unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. Das Auto prallte frontal gegen einen Straßenbaum und geriet in Vollbrand. Der Bohmter verstarb in seinem Auto.

Für die Zeit der Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten musste die B 51 für etwa drei Stunden gesperrt werden. Neben Rettungsdienst und Notarzt waren auch die Freiwilligen Feuerwehren Bohmte und Hunteburg sowie ein Notfallseelsorger eingesetzt.