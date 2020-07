Gesunde Ernährung mit saisonalem Gemüse kommt bei Verbrauchern gut an

Stemwede (WB). Gesunde und bewusste Ernährung liegen voll im Trend. Menschen achten auf regionales und gleichzeitig saisonales Gemüse. Eine Möglichkeit, ganz nah am Anbau und der Ernte zu sein, bietet die solidarische Landwirtschaft (Solawi), so wie sie auf dem Hof Tomte in Brockum seit Beginn dieses Jahres betrieben wird.