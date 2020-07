CDU Stemwede stellt ihre Ziele vor

In ihrem umfangreichen Programm für die Kommunalwahl im September wollen die Christdemokraten weiter mit Augenmaß Politik für die Stemweder Bürger machen. Im Gespräch mit dieser Zeitung im Garten von „Rila erleben“ in Levern stellten Gemeindeverbandsvorsitzender Andreas Weingärtner sowie seine Stellvertreter Michael Hemann und Frank Rabe die Ziele der CDU vor.

Mit Blick auf die Folgen der Corona-Krise wollen die Christdemokraten Gewerbesteuer und Grundsteuer in der nächsten Wahlperiode stabil halten. „Es ist zudem wichtig, dass wir unseren Gewerbebetrieben die räumliche Erweiterung an ihren Firmensitzen ermöglichen“, sagte Andreas Weingärtner. „Dort wollen sie bleiben, und dort geht Wirtschaftsförderung am schnellsten und effektivsten.“ Natürlich werde die CDU auch Firmen intensiv unterstützen, die sich im zentralen Gewerbegebiet „Zur Topplage“ in Dielingen ansiedeln möchten, sagte der Vorsitzende.

Überlegungen für Schulzentrum

Ein Großprojekt, das die CDU angehen möchte, ist das Gebäude der Sekundarschule in Wehdem. „Wir müssen prüfen, ob eine Sanierung sinnvoll ist oder sogar ein Neubau“, betonte Michael Hemann. „Auf jeden Fall wird die CDU hier unter anderem auf die Beteiligung der Lehrer Wert legen.“

Die CDU möchte zudem den Erhalt der Wirtschaftswege in der Gemeinde fortsetzen und das Thema Radwege im Auge behalten. „Wir streben etwa einen Radwege-Lückenschluss zwischen Haldem und Westrup an der Stemweder-Berg-Straße an“, betonte Weingärtner. „Wenn die dafür benötigten Grundstücke verfügbar sind, sollten sie von der Gemeinde gekauft werden.“ Die CDU-Ratskandidaten vor Ort würden in Sachen Grundstücksverkäufe auch das persönliche Gespräch mit den Besitzern suchen, sagte Weingärtner.

Die CDU will auf die Trinkwasserversorgung in Stemwede ein besonderes Augenmerk legen. „Die heißen Sommer 2018 und 2019 haben aufgezeigt, dass hier noch Ausbaupotenzial besteht und umgesetzt werden muss“, betonte der Vorsitzende.

Kernaussagen

Hier die Kernaussagen des CDU-Wahlprogramms für die Jahre 2020 bis 2025, zusammengefasst unter dem Motto „Für ein erfolgreiches Stemwede“:

Unterstützung des heimischen Gewerbes: Wachstum an vorhandenen Standorten ermöglichen, Gewerbesteuer stabil halten.

Nachhaltige Investitionen in die Infrastruktur: Erhalt und Pflege von Straßen, Plätzen, Gebäuden. Radwegbau vorantreiben, Trinkwasserversorgung ausbauen, Glasfaser für alle Haushalte.

Attraktive und bezahlbare Bauplätze: Der dörfliche Charakter soll trotz neuer Bauplätze erhalten bleiben. Bürgerbeteiligung bei der Auswahl von Flächen und der Planung der Baugebiete.

Förderung des Ehrenamtes: Finanzielle Spielräume für Vereinsförderung sollen auch in schwierigen Zeiten genutzt werden. Unterstützung der starken Stemweder Feuerwehr.

Eine weiterhin solide Finanzpolitik: stabile Steuern, Gebühren und Abgaben.

Unterstützung der Landwirtschaft als wichtiger Bestandteil der Versorgung: Die CDU will die Entwicklung der landwirtschaftlichen Familienbetriebe aktiv begleiten. Sie seien ein wichtiger Wirtschaftsfaktor für Stemwede.

Zukunftsorientierte Schulen und Kitas: finanzielle Mittel für die Digitalisierung bereit stellen, Investitionen in die Grundschulen zur Standortsicherung.

Neubau oder Sanierung des Schulzentrums Wehdem in Dialog mit allen Beteiligten.

„Krankenhäuser wichtiger als Eventhalle“

Frank Rabe, stellvertretender CDU-Gemeindeverbandsvorsitzender, gehört seit sechs Jahren dem Minden-Lübecker Kreistag an und kandidiert dafür erneut. Er betont, der Kreis müsse sich angesichts der finanziellen Auswirkungen der Corona-Krise auf die Pflichtaufgaben konzentrieren. „Hier sind die Krankenhäuser, darunter auch in Rahden, wichtig – und nicht der Bau einer Eventhalle in Minden”, sagte Frank Rabe dieser Zeitung.

Der Stemweder Abgeordnete stellte zudem heraus, dass man ein wachsames Auge auf die Kreisumlage haben müsse. Eine weitere, erneute Belastung der kreisangehörigen Städte und Gemeinden sei nicht akzeptabel.