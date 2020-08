Am Mittwochabend, 29. Juli, betrat ein maskierter Mann gegen 22 Uhr einen Verbrauchermarkt in der Straße „Zur Ovelgönne”. Der Unbekannte begab sich zielstrebig zum Kassenbereich, bedrohte eine Mitarbeiterin mit einem Messer und forderte sie auf, das Geld aus der Kasse herauszugeben. Die 43-Jährige weigerte sich aber und rief über den Lautsprecher eine Kollegin um Hilfe. Als die 56 Jahre alte Kollegin den Täter erblickte, schrie sie ihn an und forderte ihn gleichzeitig auf, den Laden zu verlassen. Der Unbekannte flüchtete daraufhin ohne Beute.

Der Mann ist laut Beschreibung zwischen 20 und 30 Jahre alt und 1,70 Meter groß. Er sprach Deutsch mit Akzent, hatte eine schlanke Statur und trug eine blaue Jeans sowie ein helles, langärmliges Oberteil. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, können sich unter der Rufnummer 05461 / 915300 bei der Polizei in Bramsche melden.