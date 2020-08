Mühlen-Bistro lädt zur Pause ein

Neueröffnung an diesem Samstag, 8. August, im Auto-Service Levern

Stemwede (SaR). In Levern gibt es seit diesem Samstag ein neues gastronomisches Angebot: Das Mühlen-Bistro unter dem Dach des Auto-Service an der Leverner Straße 6 lädt Hungrige zur Mittagspause oder zum Snack zwischendurch ein. An den Tischen gibt es Platz für 20 Personen, bei schönem Wetter können die Besucher auch Sitzplätze im Außenbereich nutzen.