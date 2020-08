Stemwede-Levern (WB). Der Pilot eines Ultraleichtflugzeuges musste am Samstag in Levern notlanden. Gegen 18.50 Uhr informierte er die Polizei über seine nicht geplante Landung auf einer Wiese in Levern. Der 51-Jährige war wenige Minuten zuvor in Bohmte mit seiner Tochter gestartet.

Von Westfalen-Blatt