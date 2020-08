Stromkasten in Lembruch gerät in Brand – 70.000 Euro Schaden

Lembruch (WB/vw). Im Marissa-Ferienpark am Dümmer in Lembruch (Landkreis Diepholz) ist am Samstagabend ein Transformatoren-Kasten in Brand geraten. Zeugen hatten gegen 21 Uhr eine Rauchentwicklung bemerkt und Feuerwehr sowie Polizei alarmiert.